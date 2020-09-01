NBA／湖人好消息！ 朗多季後賽次輪有望復出
洛杉磯湖人控衛朗多先前因傷缺陣，湖人教頭佛蓋爾今天捎來好消息，目前朗多訓練狀況不錯，他也樂觀期待朗多在季後賽次輪復出。
今年34歲的朗多（Rajon Rondo）在NBA復賽前夕，因右拇指骨折，缺席復賽後8場例行賽，原本預計可望在首輪對戰波特蘭拓荒者系列賽上場，但因背部痙攣再度喊卡。
湖人季後賽首輪系列賽以4比1勝出，在確定取得次輪門票後，全隊隔天休息一天，次輪將迎戰奧克拉荷馬雷霆、休士頓火箭之間的勝方，但湖人得等到2日（美國時間）才能確定次輪對手。
朗多目前已參與湖人訓練，談到朗多近況，佛蓋爾（Frank Vogel）認為，看起來狀況不錯，期待朗多能在季後賽次輪上陣。
朗多本季平均上場時間20.5分鐘，場均進帳7.1分、3籃板、5助攻，湖人在詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）手感逐漸加溫情況下，次輪若多了朗多助陣，可望再提升後場戰力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言