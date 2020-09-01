NBA／湖人好消息！ 朗多季後賽次輪有望復出

洛杉磯湖人控衛朗多先前因傷缺陣，湖人教頭佛蓋爾今天捎來好消息，目前朗多訓練狀況不錯，他也樂觀期待朗多在季後賽次輪復出。

今年34歲的朗多（Rajon Rondo）在NBA復賽前夕，因右拇指骨折，缺席復賽後8場例行賽，原本預計可望在首輪對戰波特蘭拓荒者系列賽上場，但因背部痙攣再度喊卡。

湖人季後賽首輪系列賽以4比1勝出，在確定取得次輪門票後，全隊隔天休息一天，次輪將迎戰奧克拉荷馬雷霆、休士頓火箭之間的勝方，但湖人得等到2日（美國時間）才能確定次輪對手。

朗多目前已參與湖人訓練，談到朗多近況，佛蓋爾（Frank Vogel）認為，看起來狀況不錯，期待朗多能在季後賽次輪上陣。

朗多本季平均上場時間20.5分鐘，場均進帳7.1分、3籃板、5助攻，湖人在詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）手感逐漸加溫情況下，次輪若多了朗多助陣，可望再提升後場戰力。