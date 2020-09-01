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熱火想狙殺公鹿 奇蹟發生機率45%

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
季後賽東區第二輪熱火vs.公鹿之戰，兩隊當家球星巴特勒(左)和安戴托昆波(右)都有高超的球技和強烈的贏球企圖心，雖然公鹿較被看好，但熱火也不是沒有機會。 歐新社資料照片
季後賽東區第二輪熱火vs.公鹿之戰，兩隊當家球星巴特勒(左)和安戴托昆波(右)都有高超的球技和強烈的贏球企圖心，雖然公鹿較被看好，但熱火也不是沒有機會。 歐新社資料照片

東區季後賽第二輪好戲上檔，暴龍vs.塞爾蒂克宛如東區冠軍賽，公鹿vs.熱火同樣具備「火星撞地球」張力，公鹿當然是比熱火更好、更完整球隊，但熱火陣容、隊型一如暴龍、塞爾蒂克，具備「狙殺」公鹿能力和配備。

儘管熱火成功狙殺公鹿，淘汰東區第一種子公鹿機率只有45%，但只要熱火防守做到「困住」安戴托昆波，從一對一、多人包夾到區域聯防，堵死安戴托昆波突破，迫使他只能慢下來打，公鹿陷入半場攻防窠臼，那麼熱火就有創造低種子「奇蹟」可能。

正常看公鹿這個系列賽將以4：2淘汰熱火，打進東區決賽，公鹿無疑是更完整、實力更好球隊。但熱火有四個球路特質，這是狙擊公鹿最重要配備。

公鹿戰績雖然極佳，但本季前兩次對熱火竟然都輸球，直到復賽之後才在8月份首度打贏熱火。 歐新社資料照片
公鹿戰績雖然極佳，但本季前兩次對熱火竟然都輸球，直到復賽之後才在8月份首度打贏熱火。 歐新社資料照片

1、熱火有六名200公分上下鋒衛球員，擅長壓迫、包夾、輪轉防守，這是熱火用防守困住安戴托昆波最重要武器和輪換深度。

熱火六名鋒衛都有高度、速度和全能攻防技巧，除了包夾、壓迫，還擅長攻防轉換和跳投，用來對付公鹿和安戴托昆波，熱火具備最好利器。

2、熱火中前鋒阿德巴約身高205公分，他是目前聯盟一對一，攻防對位211公分安戴托昆波最合適、能力最好球員，阿德巴約除了身高略矮，速度、力量、對位都扛得住，爆發力和對抗性相當有競爭力。

熱火中鋒阿德巴約(左)要是能成功給字母哥(右)製造一些麻煩，公鹿很可能就會出現全隊混亂的狀況。 歐新社資料照片
熱火中鋒阿德巴約(左)要是能成功給字母哥(右)製造一些麻煩，公鹿很可能就會出現全隊混亂的狀況。 歐新社資料照片

熱火有很棒團隊防守和輪轉體系，阿德巴約能得到團隊防守最佳協助，這是熱火有能力困住安戴托昆波，讓公鹿打得非常辛苦關鍵。

3、熱火10人輪換，跟公鹿一樣都是10人輪換，在防守端投入體能體力都不會有問題。公鹿攻守均衡，是典型總冠軍級別球隊，熱火守優於攻，三分線防守對位相當出色，熱火攻防缺陷多一點點，戰績和數據都不及公鹿，但熱火這個系列賽會拚防守限制公鹿，只要困住安戴托昆波，熱火勝率就能拉到五成以上。

4、熱火第一輪對溜馬系列賽，三分球命中率超過3成9，這會讓公鹿防守疲於奔命。

熱火前鋒克勞德不但在首輪防守稱職，每場比賽還都投進2個三分球，公鹿要小心熱火的三分球攻勢。 美聯社
熱火前鋒克勞德不但在首輪防守稱職，每場比賽還都投進2個三分球，公鹿要小心熱火的三分球攻勢。 美聯社

10人輪換+包夾，輪換主力有身高、速度、防守和反擊能力，加上出色三分投籃和攻防轉，熱火只要拚命困住安戴托昆波，把他困死在半場攻防守，讓公鹿只能慢下來打，不要讓安戴托昆波啟動速友，橫衝直撞，熱火就有很大機會創造低種子奇蹟。

公鹿過關最大依靠就是安戴托昆波繼續橫行無阻，橫衝直撞帶動團隊，三分射手瘋狂掃射，這是公鹿最大優勢，卻也是公鹿最致命罩門。一旦安戴托昆波不能橫衝直撞長驅直入，帶來破壞力和傷害，帶動團隊節奏，公鹿只能慢下來打，在半場攻防想盡辦法創造空間和空位投籃，安戴托昆波一對一和速度優勢打不出來，公鹿戰力就會七折八扣。

魔術在季後賽首輪對公鹿雖然搶下第一戰的勝利，但之後完全守不住字母哥(右)，結果就是遭到公鹿無情的輾壓。 美聯社
魔術在季後賽首輪對公鹿雖然搶下第一戰的勝利，但之後完全守不住字母哥(右)，結果就是遭到公鹿無情的輾壓。 美聯社

熱火不是省油的燈，也不是吃素的，熱火有足夠防守、包夾、對位能力，可以預期公鹿這個系列賽會打得非常辛苦，安戴托昆波也得打出最高水平和攻防表現，公鹿才能安然過關。

熱火想要淘汰公鹿，難度很高，但不是沒有可能，機率也有近45%，畢竟公鹿的優勢和相對缺點非常清楚，熱火只要針對安戴托昆波包夾和限制公鹿三分射手，就有可能創造奇蹟。

這個系列賽也存在變數，「熱火士官長」領袖球星巴特勒第一輪對溜馬系列賽左肩拉傷，他如果不能以百分百健康和狀況投入比賽，帶動團隊防守和打進關鍵球，熱火將完全失去抵抗力，也無力扳倒東區第一巨人。

結果預測：公鹿4比2淘汰熱火

熱火存在許多可能，期待這個系列賽有火星撞地球超級火花和「奇蹟」。

公鹿 熱火 安戴托昆波 巴特勒

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