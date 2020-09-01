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非裔平民遭粗暴執法 為何職業體壇憤怒罷賽？

聯合新聞網 / 陳光立
在布雷克遭警槍擊事件發生後，公鹿隊率先在季後賽罷賽抗議，並獲得其他球隊支持，四大職業運動眾多球員也跳出來聲援種族平權運動。 歐新社
在布雷克遭警槍擊事件發生後，公鹿隊率先在季後賽罷賽抗議，並獲得其他球隊支持，四大職業運動眾多球員也跳出來聲援種族平權運動。 歐新社

2020年美國職業運動因新冠疫情遭受重創，同時間境內爆發種族事件，陣容殘缺、行程縮短的體壇雪上加霜，許多人好奇運動員罷賽跟種族歧視、執法不當有何關係？這要從非洲裔遭不公待遇行之有年講起，今日場上活躍的選手，從自己包括家人都有類似遭遇，以致於事件爆發，心情大受影響難以撫平。

事件源頭是今年8月23日傍晚，非裔男子布雷克（Jacob Blake）在威斯康辛州的基諾沙市，因家暴與警方產生衝突。當時，布雷克未聽警告逕自走向車子，當側身進駕駛室時被警員連開七槍身受重傷，最慘的是車內三名未滿10歲的幼子目睹全程，恐心靈受創對警察產生陰影。

媒體大肆報導，當天原定4時開打的NBA比賽取消，事發地點的密爾瓦基公鹿球員拒絕向球場報到，休士頓火箭與奧克拉荷馬雷霆隊也跟進不打，東岸時間9時的洛杉磯湖人和波特蘭拓荒者隊比賽取消。非洲裔居大多數的籃壇反應最巨大，他們向警方執法表達強烈不滿，將事件導向為種族事件。

從佛洛依德到布雷克事件，湖人當家球星詹姆斯(中)都是公開表達憤怒與悲傷。 美聯社
從佛洛依德到布雷克事件，湖人當家球星詹姆斯(中)都是公開表達憤怒與悲傷。 美聯社

不光是籃球，眾多非洲裔運動員也發聲，包括日本網球選手大坂直美，立刻宣布退出辛辛那堤網球公開賽四強，她說：「在我成為職業運動員之前，是一名非洲裔女性。我覺得此刻比起打網球，有更重要的問題需要關注。」

職棒大聯盟也響應罷賽，密爾瓦基釀酒人、辛辛那提紅人、西雅圖水手、洛杉磯道奇、舊金山巨人等隊都拒絕出賽，對執法系統腐敗表達憤怒。距離5月的佛洛伊德（George Floyd）事件不到3個月，警察對非裔施暴執法再度浮上檯面，這次向手無寸鐵的布雷克連開7槍，顯示事情非同小可。

多位NBA球員現身說法，憤怒是其來有自。2018年1月26日凌晨2時，於密爾瓦基公鹿隊效力的布朗（Sterling Brown）在停車場內，被大批警察包圍制服，理由匪夷所思。布朗說，警察巡邏看他的車違規停放，上前攔檢看證件。對此，他感到相當不悅，遂遭值勤警員惡言相向，沒多久增援警車大批湧入，將布朗壓在地上電擊，並上銬帶回警局，幾天後，公鹿隊主動上門抗議，密爾瓦基警察協會不改強硬態度「支持警方」。直到不當執法的視頻公布上網，密爾瓦基警局才公開道歉，但未懲處施暴的警察。

公鹿後衛布朗(右)身為NBA球員，都曾遭到警方的粗暴對待，一般非裔民眾受到的委屈可想而知。 歐新社資料照片
公鹿後衛布朗(右)身為NBA球員，都曾遭到警方的粗暴對待，一般非裔民眾受到的委屈可想而知。 歐新社資料照片

2015年在亞特蘭大老鷹隊效力的塞佛羅沙（Thabo Sefolosha），比賽完和隊友一起去紐約夜店玩，因鄰桌出現衝突以致警察登門關切，清場時塞佛羅沙跟警察發生口角，左腿被粗暴對待導致骨折，整個NBA賽季報銷。

一怒之下，塞佛羅沙將紐約市府和涉事八名警察告上法庭，官司打一年半拿到400萬美元和解金，但市府和警局都沒道歉。佛洛伊德事件傳出，曾被警方暴力對待的塞佛羅沙表示：「我太害怕了！那個人很可能是我。」紐約市從2003年到2013年間，超過68萬人遭警方盤查騷擾，其中90%是有色人種，平均年齡14到24歲間。這些人裡，有70%最終都認定無罪，卻產生一輩子的心理陰影。

住美國20年，我也結交一些非洲裔朋友。不得不說在某些場合，他們的確承受執法單位不當對待。2005年，我前往密西根州出差，在當地新交一位非洲裔朋友，兩人剛好搭乘同一班機飛洛杉磯，未料安檢時他就被「特別對待」，帶到小房間去盤問。半小時後，他一臉忿忿不平與我會合，指稱被要求全身衣服剝光檢查，並詢問一些不舒服的私人問題，覺得自己如罪犯般被對待，聽得我是瞠目結舌，為何他必須因膚色而被粗暴相向。

2019年某一天，我公司一位非洲裔下屬打電話給我，說下班時騎單車回家，竟被巡邏員警騷擾，要將其上銬帶回警局。我透過電話對警察澄清，這位是公司的傑出員工，下班後都騎單車回家，一番解釋誤會冰釋放人。詭異的是，下屬未犯事也沒闖紅燈、逆向騎車等違規，就莫名其妙被警察攔下，實在令人費解。

我一位在洛杉磯市警局服務的不具名朋友說：「短時間內更改制度，防範警察過度執法，幾乎是不太可能。」他解釋，警察學校培訓就已經明文規定，嫌犯上銬後無威脅力，不應使用武力，但是打著警察旗幟的種族主義者大有人在，他們公然挑釁非洲裔之餘，又用公僕的身份把自己洗白。他認為，警察害群之馬不少，規則一直在但種族主義卻利用保護傘來壯大自己。

美國警方執法過當的問題，短時間之內恐怕不容易解決。 陳光立／攝影
美國警方執法過當的問題，短時間之內恐怕不容易解決。 陳光立／攝影

體育界罷賽目的在吸引公眾關注，並非逼球迷隨之起舞，科羅拉多洛磯隊的總教練 Bud Black說：「職業賽場也是社會一份子，對公眾議題關注名正言順。現在，不當執法加深民眾對執法單位的恐懼和憤怒，這些選手不單是打球拿高薪，也想透過自己影響力發聲，無法假裝視若未見繼續比賽，必須表達觀點和立場。」

現在西雅圖水手隊效力的戈登（Dee Gordon）亦是非洲裔，他說警察濫權、針對性執法不是一天兩天，但我們社會卻允許這種不公事件一再發生。我覺得，是時候讓外界睜開眼睛看看，不肖員警幹了什麼事情，我們真的累了！不想再知道非洲裔就這樣被奪走寶貴生命，也不希望哪一天得知，自己的親友成為下一個犧牲者。

公鹿

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