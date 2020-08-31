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NBA／塞爾蒂克擊敗暴龍 季後賽次輪拔頭籌
美國職籃NBA季後賽東區第二輪，波士頓塞爾蒂克與多倫多暴龍今天展開第一戰，塞爾蒂克全隊有6人得分達到雙位數，終場就以112比94輕鬆取得系列戰首勝。
塞爾蒂克今天對上暴龍，開場不到1分鐘就由後衛史瑪特（Marcus Smart）射進三分球首開得分，之後塞爾蒂克延續攻勢拉開差距，到了第1節末段一度超前19分，上半場結束時仍以59比42大幅領先。
比賽進入下半場，尋求衛冕總冠軍的暴龍依然無法逆轉戰局，大部分時間都落後塞爾蒂克10多分，甚至到了第4節末段分數來到105比81，塞爾蒂克領先多達24分，終場就以112比94輕鬆獲勝。
幾乎整場處於落後的暴龍全隊84投31中，全場命中率僅36.9%，塞爾蒂克則是83投39中，全場命中率高達47%。
塞爾蒂克前鋒塔特姆（Jayson Tatum）今天奪得21分、9籃板，隊友史瑪特拿下21分、6籃板，中鋒塞伊斯（Daniel Theis）則有13分、15籃板的雙十表現。
另外還有3名球員得分達到雙位數，分別是布朗（Jaylen Brown）17分、華克（Kemba Walker）18分、威廉斯（Robert Williams）10分。
暴龍後衛勞瑞（Kyle Lowry）貢獻全隊最高17分與6籃板，隊友西雅坎（Pascal Siakam）添得13分、3籃板，伊巴卡（Serge Ibaka）則挹注15分、9籃板。
塞爾蒂克對上暴龍的季後賽次輪第2戰，預計美國當地時間9月1日進行。
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