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籃球／夏季挑戰賽邊吃邊看 九太免費送雞排、珍奶

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
九太科技隊號召球迷進場看球。圖／高雄九太科技隊提供
九太科技隊號召球迷進場看球。圖／高雄九太科技隊提供

高雄九太科技隊上季SBL免費發送雞排、珍奶，獲得球迷熱情歡迎，明天登場的「2020台灣夏季籃球挑戰賽」九太科技隊再度免費限量發送「國民美食」，邀請球迷進場支持。

雖然在疫情中籃壇低迷時期，九太為了讓力挺籃運的球迷「揪感心」，九太科技董事長沈會承決定回饋球迷，每一場九太的比賽，都會免費發送雞排或珍奶，還有零食、飲料，讓球迷對籃球保持熱情。

「2020台灣夏季籃球挑戰賽是暑假最重要的籃球賽，球迷們熱情支持，除了免費入場之外，一定要讓來支持籃運的粉絲感受球團的用心，特別預訂『國民美食』雞排、珍奶及其他零食免費發送，讓球迷閤家歡樂看球，傳遞籃球運動的精彩及正能量。」沈會承說。

九太表示，夏季籃球挑戰賽賽事期間，球迷只要現場免費加入九太會員，就可領取限量雞排、珍奶、零食，並贈送盧廣仲限量月曆海報、口味甘甜的福玉機能蛋、德國名牌精品Samova有機花茶等好禮。

夏季籃球挑戰賽明天起在台北體育館登場，全部賽程免費入場。

九太科技隊當家射手于煥亞。圖／高雄九太科技隊提供
九太科技隊當家射手于煥亞。圖／高雄九太科技隊提供

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