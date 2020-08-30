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NBA／拓荒者前球星羅賓森過世享年53歲 各界默哀致敬

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
克里夫羅賓森(右)驚傳過世。美聯社
克里夫羅賓森(右)驚傳過世。美聯社

曾兩度率拓荒者隊打進總冠軍戰，NBA退役球星羅賓森（Clifford Robinson）今天驚傳過世，享年53歲，消息一出震驚全美籃球圈，今天公鹿隊和魔術隊季後賽第5戰賽前也全場默哀，向羅賓森致敬。

外號「大叔」的羅賓森，生涯共在NBA 18個球季，是1993年最佳第六人得主；他曾穿著拓荒者戰袍連續出賽461場，至今仍是聯盟紀錄，他在拓荒者隊史多項數據也名列前茅，火鍋數是隊史第2、得分居隊史第5、出賽數同樣排拓荒者歷屆第5、抄截居第6、三分球排第7，籃板數則居隊史第10。

拓荒者球團發表聲明，為羅賓森的離開深深哀悼，「他有著無與倫比的個人特質和能量，球場上的貢獻更無可挑剔，在拓荒者的8個球季都幫助球隊打進季後賽。我們像羅賓森家族和親人表示由衷慰問，整個球團和城市都會非常想念克利夫大叔。」

羅賓森也是NCAA名校康乃狄克大學的代表球星，他的過世原因目前不明，前康乃狄克教頭考洪恩（Jim Calhoun）則透露，羅賓森兩年半前中風，上周陷入昏迷，「真的很難過聽到這消息，因為他就像我的孩子，也是我的球員，我看著他從男孩變成男人，這不是容易的事。」

羅賓森NBA生涯也效力過太陽隊、活塞隊、勇士隊和籃網隊，1994年入選明星賽，另外兩度入選聯盟年度防守第二隊，生涯出賽1380場比賽是聯盟史上第13位，留下平均14.6分、4.6籃板成績單，驟逝消息傳出後勇士球團發表聲明送他最後一程。

熱火隊教頭史特史波拉（Erik Spoelstra）在波特蘭長大，大學也在波特蘭就讀，他對羅賓森的離開也難掩震驚，今天球隊練球後直說無法置信，他表示就讀大學時，拓荒者有4個球員幾乎無所不在，其中一人就是羅賓森，「我很震驚，能做的只能獻上最誠摯的祝福給羅賓森家族。」

NBA今天復賽紀念羅賓森。法新社
NBA今天復賽紀念羅賓森。法新社

拓荒者 NBA 勇士

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