NBA／「字母哥」繳雙10表現 公鹿拆穿魔術晉級次輪

NBA季後賽東區賽況

NBA季後賽西區賽況

美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天在「字母哥」安戴托昆波、米道頓都有「雙十」演出的情況下，118比104擊敗奧蘭多魔術，闖進季後賽次輪，接下來將對上邁阿密熱火。

非裔男子布雷克（Jacob Blake）日前在威斯康辛州基諾沙（Kenosha）遭警方槍擊導致下半身癱瘓，NBA球員為此罷賽數日，以示抗議。季後賽首輪東區頭號種子公鹿對上第8種子魔術的比賽因此延誤。

這個系列賽，公鹿首戰爆冷輸球，但之後連贏3場將戰情逆轉，今天賽前，公鹿在系列賽取得3勝1負的「聽牌」優勢。

公鹿今天首節就取得領先，次節一舉轟下41分，在上半場67比50領先，下半場持續追加領先優勢，前3節打完仍以90比79領先。

末節魔術持續反撲，在佛尼爾（Evan Fournier）砍進三分球後，頹勢一度縮小至3分，但公鹿在威廉斯（Marvin Williams）的三分彈後，再將領先拉開到兩位數，自此公鹿的領先從未低於6分，最終拿下勝利。

公鹿闖進次輪後，將對上東區第5種子熱火。熱火在首輪以4比0橫掃第4種子印第安納溜馬晉級。

公鹿今天有6人得分達兩位數，其中，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）搶下28分、17籃板，米道頓（Khris Middleton）獲21分、10籃板，兩人都繳出「雙十」成績，洛培茲（Brook Lopez）貢獻16分。

魔術全隊5人得分破十，以有22分、15籃板「雙十」成績的佛契維奇（Nikola Vucevic）表現最佳，福尼耶攻下18分。