NBA／罷賽風波見真情 湖人主帥：球員互相依靠

在球員與聯盟達成於明天復賽的共識後，今天不少球隊都隨即回到球場上重新展開練習，包括明天將出賽的洛杉磯湖人，球隊總教練佛蓋爾（Frank Vogel）就表示在歷經過去兩天的沮喪後，包括詹姆斯（LeBron James）在內的球員都對於復賽充滿期待。

NBA在近三天季後賽都未能順利進行的情況下，今天球員與聯盟也總算達成復賽共識，並將於明天重新展開原訂周四就將進行的賽程，其中在系列賽取得3：1聽牌優勢的湖人，就將在明天上午九點迎戰拓荒者，力拚季後賽第二輪門票。

對於過去兩天歷經罷賽風波，湖人總教練佛蓋爾在今天球隊重返球場練球時表示，儘管過去兩天球員的情緒起伏相當大，但湖人內部一直保持團結，尤其球隊一哥詹姆斯稱職的扮演領袖角色，「他對於今天能回到球場感到相當興奮，我相信我們其他球員也對於能夠恢復比賽感到激動。」

詹姆斯過去兩天在罷賽風波中持續扮演球員意見領袖的角色，而湖人球員也對於他的決定表態全力支持，佛蓋爾說：「球員不斷在溝通並力挺彼此，在這種艱困的時刻仍互相依靠，這就是我在過去兩天看到的狀況。」

明天將與湖人交手的拓荒者後衛麥凱倫（C.J. McCollum）也直言，自己一直都不支持賽季就此結束的決定，「作為球員工會幹部一員，我們必須為球員做出最好的選擇，身為一名NBA球員，我們也有責任和義務利用我們的平台來為下一代努力推動這項運動，繼續激勵我們的孩子。」