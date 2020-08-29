NBA／76人新教頭人選 湖人助教基德也想爭

美國職籃（NBA）費城76人今年季後賽首輪以0比4遭波士頓塞爾蒂克橫掃，總教練因此丟了兵符，連日來新任主帥人選傳聞不斷，美媒今天爆料，洛杉磯湖人隊助理教練基德也有興趣。

76人陣中擁有恩比德（Joel Embiid）、西蒙斯（Ben Simmons）、哈里斯（Tobias Harris）等球星，而西蒙斯在季後賽開打前開刀，宣告本季報銷。76人最終在季後賽首輪一勝難求，以0比4不敵塞爾蒂克，無緣次輪。

76人隨後開除總教練布朗（Brett Brown），希望尋找有經驗的教頭，帶領恩比德、西蒙斯，費城詢問報（Philadelphia Inquirer）報導，包括洛杉磯湖人隊助理教練基德（Jason Kidd）、休士頓火箭隊球員發展教練魯卡斯（John Lucas）都對76人主帥位置有興趣。

魯卡斯曾在聖安東尼奧馬刺、76人、克里夫蘭騎士等隊合計執教6個球季，戰績為173勝258敗。

基德曾擔任布魯克林籃網、密爾瓦基公鹿隊教頭，不到5季的時間，就取得183勝190敗。

除了基德、魯卡斯有意競爭76人新教頭職缺外，外傳洛杉磯快艇助理教練泰隆‧魯（Tyronn Lue）、金州勇士助理教練布朗（Mike Brown）都在候選名單內。