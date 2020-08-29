NBA／波爾辛吉斯膝傷缺陣 獨行俠陷困境

美國職籃（NBA）洛杉磯快艇在季後賽首輪以3比2聽牌，面臨背水一戰達拉斯獨行俠，今天確定陣中大前鋒波辛吉斯因右膝傷勢將缺席首輪剩餘賽事，讓獨行俠晉級之路蒙上一層陰影。

獨行俠季後賽首輪對決快艇，大前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）首戰受傷後，第2、3戰依舊帶傷上陣，各拿下23、34分，但第4、5戰未再上場，目前獨行俠在系列賽以2比3落後。

獨行俠今天宣布，波爾辛吉斯因右膝側半月板撕裂，將無緣首輪剩餘賽事，目前還在評估後續治療方案。

波辛吉斯本季例行賽出賽57場，場均31.8分鐘，進帳20.4分、9.5籃板、1.8助攻。本季季後賽首輪與快艇交手，3場皆以先發之姿上陣，場均23.7分，外線命中率超過52%。

波爾辛吉斯2018年2月效力於紐約尼克隊時，曾因左膝前十字韌帶撕裂，缺席1.5個賽季，被尼克將其交易至獨行俠，後來波爾辛吉斯與獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）組成雙星連線。