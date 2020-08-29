NBA／就是要像政治組織 勞資協議籌組社會正義聯盟

美國警察槍擊非裔男子布雷克事件引發體壇罷賽抗議潮，美國職籃NBA資方和球員今天達成協議，推動協助選務與警察改革等加強社會正義和平權等措施，並宣布明天恢復季後賽。

聯盟表示，明天排定第一場是密爾瓦基公鹿對上奧蘭多魔術，第二場是奧克拉荷馬雷霆與休士頓火箭之戰，第三場是波特蘭拓荒者對洛杉磯湖人。

這波罷賽潮始於公鹿26日拒絕上場與魔術打季後賽首輪第5戰，以抗議威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）發生警察從背後近距離對非裔男子布雷克（Jacob Blake）連開多槍一事。美國職棒MLB、美國職足MLS、美國女子職籃WNBA、北美職業冰球NHL及網壇等都有延賽聲援的情況。

NBA總裁席佛（Adam Silver）今天稍早在與球員工會的聯合聲明中說，雙方同意在多項承諾上攜手合作，加強支持社會正義計畫及促進種族平等。

席佛說：「聯盟和球員都同意立即成立一個社會正義聯盟。球員、總教練和球團主管代表將聚焦在廣泛的議題，包括強化投票管道、促進公民參與，以及倡導有意義的警察和刑事司法改革。」

「在每個球團所屬的城市及場館，球團主管將持續與當地選舉官員合作，將場館設為2020年大選投票處，以便易受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響的社區有安全的實體投票選項。」

「如果期限已過，球團主管將與當地選舉官員合作，另尋選舉相關場地，包括但不限於選民登記和選票接收委員會。」