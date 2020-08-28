NBA／慶祝老婆生日 詹姆斯IG放閃大秀恩愛

NBA復賽為了集中管理，球員必須移動至奧蘭多泡泡聯盟內，以解思鄉之情，球員多半會以社群媒體的方式與家人聯繫。湖人球星詹姆斯（LeBron James）的妻子近期生日，詹姆斯無法親自與老婆過生日，就在Instagram發文祝福，大曬恩愛。

根據聯盟規定，球員可以在季後賽第一輪至第二輪之間開始帶家屬進入迪士尼，只可惜詹姆斯老婆莎凡娜（Savannah James）的生日早了幾天，因此只好先透過網路先幫莎凡娜慶祝。

詹姆斯特別在個人Instagram以大字體寫下：「我美麗、堅強、擁有雄心壯志、深愛、了不起的女王，我最好的朋友、愛人以及妻子！我在泡泡聯盟超級祝你生日快樂！享壽你的每一天、每一個週末、每個當下。愛你。」

如今季後賽因罷賽稍微延期，詹姆斯要見到愛人的日子可能要再延後；在此之前，球迷或許有機會再看到詹姆斯夫妻倆於網路上放閃。