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NBA／籃網找新教頭 馬布瑞：很想看到波波維奇去執教

聯合新聞網 / 綜合報導
波波維奇身為籃網執教候選人，獲得前NBA球星馬布瑞親睞。 歐新社
波波維奇身為籃網執教候選人，獲得前NBA球星馬布瑞親睞。 歐新社

籃網目前正在積極尋找新任教頭，馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）跟湖人助理教練基德（Jason Kidd）都是頭號人選，曾在NBA生涯短暫落腳籃網的馬布瑞（Stephon Marbury）表示自己偏好波波維奇繼任。

馬布瑞近期在訪談節目被問到希望誰接任籃網總教練一職，馬布瑞私心希望波波維奇接手，認為他的執教即奪冠經驗較多，而且與球員相處起來比較融洽。儘管他也看好基德能夠繼續當教練，但他個人比較喜歡執教資歷較長的波總。

如今退下蘭球員身份的馬布瑞也開始轉任教頭，對自己是否有信心被球隊挖角，馬布瑞自認還不夠格，還有太多東西要學。他不忘再度讚賞波波維奇大量的執教經驗，還有無數的奪冠次數，幫助馬刺建立起稱霸聯盟一時的王朝。

馬布瑞過去在1999年到2001年待過籃網，總計172場比賽場均貢獻23分、3.1籃板、8.1助攻、1.3抄截，可為籃網隊史出現過數一數二的球星。

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