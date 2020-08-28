NBA／足球隊老闆不滿球員罷賽 爵士米歇爾籲賣球隊

美國職業運動聯盟近兩日為了響應平權運動不少球員都選擇以罷賽的方式表達立場，不過同時也引發部分資方的反彈，其中美國職業足球聯盟皇家鹽湖城隊老闆就表示球員罷賽就像是朝他捅了一刀，讓爵士後衛米歇爾（Donovan Mitchell ）回應，如果這樣就遭打擊信心，應該把球隊賣掉。

美國非裔男子布雷克遭警察連開七槍射傷的事件，在全美引發劇烈反彈，其中不少職業球隊就決定透過罷賽的方式來表達立場，包括NBA已經延期了近兩日的季後賽賽程，不過目前也傳出將在這個周末就恢復賽程。

儘管這次的罷賽事件不少資方老闆都選擇力挺或是尊重球員立場，但同樣出現部分反彈聲浪，其中職業足球俱樂部皇家鹽湖城老闆韓森（Dell Loy Hansen）就在昨天批評罷賽的球員不尊重球隊，甚至像是被人捅了一刀。

「這感覺就像是被人捅了一刀，是一個令人悲傷的狀況。」韓森在談到近來的罷賽潮時說：「接著你必須要想辦法把刀拔出來再進去前進，大概就是這種感覺，站在我個人立場，我認為這種不尊重的表現影響我相當大，也打擊我的信心，讓我不知道該付出多大的努力來繼續建構這支球隊。」

對於韓森的直言不諱，甚至批評球員選擇了一條不好的道路，身為同城球星的爵士後衛米歇爾也在個人社群網站上作出回應，「如果這樣就打擊了你的信心，我認為你應該要把球隊賣掉，我選擇支持皇家鹽湖城的球員們。」