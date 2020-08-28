NBA／籃網老闆蔡崇信捐5000萬 推動社會正義、幫助弱勢
美國職業男籃聯盟(NBA)布魯克林網隊老闆蔡崇信(Joe Tsai)和妻子吳明華(Clara Wu Tsai)宣布捐出5000萬元，促進美國社會正義和經濟平等倡議，幫助較為弱勢的非裔、原住民以及有色人種。
同時擁有WNBA紐約自由隊(New York Liberty)和巴克萊中心(Barclays Center)營運權的蔡崇信，本周宣布旗下的基金會在未來十年將投入社會公益；這是夫妻兩的一項五大重點計畫。吳明華透過新聞稿表示：「蔡崇信和我自豪地宣布我們的核心理念，以及持續改善社會不公、經濟不平等的計畫。」
她表示，計畫將從布魯克林當地開始，寄望巴克萊中心、籃網隊和自由隊在未來能成為全國攜手向前邁進的重要象徵，「我們希望以身作則，在反種族主義上支持旗下運動員、員工和社區，提供所需資源加速促成進步與改變」。
蔡崇信與妻子的計畫，包括建立社會正義基金，支持運動員發聲，建立更具包容性的職場文化；藉助借助全聯盟的影響力，強化社區參與。
蔡崇信說：「布魯克林是來自不同背景的人，都能找到共識，和平展開對話的地方。我們在巴克萊中心前的廣場，就見證了最佳的典範。」日前非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死後，就有大批民眾聚集在巴克萊中心前進行示威。
蔡氏夫妻也將與執法單位合作，使巴克萊中心廣場成為和平集會的場所，讓所有訴求都有被聽見的機會。
今年7月，亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)的前妻麥肯齊‧史考特(MacKenzie Scott) 投入5億8670萬元，致力推動種族平等；龐大的金額僅次於福特基金會(Ford Foundation)。
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