NBA／喬丹居中協調 球員罷賽杯葛行動結束

多家媒體報導，美國職籃NBA球員今天開會，決定打完今年季後賽。ESPN引述消息人士指出，「籃球之神」喬丹在球員與老闆之間居中協調。

ESPN報導，昨天密爾瓦基公鹿隊帶頭罷賽之後，籃壇地位崇高的喬丹（Michael Jordan）在球員與球團老闆之間擔任調停者，幫忙溝通意見。

喬丹身為夏洛特黃蜂隊老闆，也是全NBA唯一擁有多數股權的黑人老闆，在今天的球團老闆會議之前，找上球員工會主席保羅（Chris Paul），以瞭解球員們的立場，願協助球員發聲。

NBA球隊老闆今天上午舉行線上會議，兩名與會者證實，喬丹在會議中懇請所有的球隊老闆，做出決議之前，容許球員表達不滿的心聲。

喬丹說：「此時此刻，聆聽比講話更好。」一名NBA高層指出，喬丹最適合扮演橋梁的角色，「他高知名度、拿過多次冠軍，同時又是小市場球隊的老闆，無論是球員與球隊老闆，都對他很信服。」

5月發生非裔男佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓制頸部致死事件，喬丹與運動品牌「喬丹牌」（Jordan Brand）6月宣布，未來10年捐出一億美元（約新台幣30億元）支持種族平權。

當時喬丹對佛洛伊德事件聲明：「我感到深切悲哀、真正的痛苦及徹底的憤怒。我們真的受夠了。」

美國職籃NBA昨天發生史上罕見的罷賽行動，連美國職棒MLB球隊也跟進。主因是球員為了對23日非裔男子布雷克（Jacob Blake）遭背後開槍的事件表達抗議。

昨天球員開會，傳出洛杉磯湖人、快艇兩隊表態，揚言罷賽到底，提前結束本季所有比賽。不過一夜之後，今天球員再度開會，情況出現轉圜，決定把剩餘的賽程打完。

不過，何時恢復比賽，目前尚未確定。NBA今天3場季後賽仍然延賽。美國職棒MLB今天也有6場比賽同樣為了爭取種族平權而延賽。

美國總統川普今天對NBA的罷賽事件表達意見：「對於NBA的抗議我不清楚。我知道他們風評很差，因為老實說，我覺得大家對NBA都有點厭煩了，他們已變成一個政治組織，這不是好事。」