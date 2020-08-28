亂世出英雄 看穆雷與米契爾的頂尖對決

好不容易復賽的泡泡圈之戰，如今卻又因為罷賽風波讓剩餘的季後賽蒙尚未知陰霾。原訂台北時間27日開打的3場賽事全數取消，延期，同時湖人、快艇甚至投票同意支持就此結束此賽季，詹皇與雷納德(Kawhi Leonard)更在球員工會會議中堅決表明不參加剩餘比賽希望讓罷賽訴求被重視。

聯盟高層勢必得傾盡全力與各球團、球員工會好好協商出平衡點，否則整個狀況將越演越烈，好不容易集中於奧蘭多迪士尼的泡泡也將一夕破滅。

回顧這次歷史難得一見沒有主場優勢的季後賽系列戰，東區呈現一面倒，除了老巴魔術從公鹿手中拿下一勝外，暴龍、塞爾蒂克、熱火都是四場橫掃對手。而西區戰況，低順位種子表現出色，第七種子的獨行俠目前2比3落後給快艇，第五種子的雷霆與火箭戰成2比2平手，第六種子的爵士至今3比2領先第三種子的金塊。

在這個疫情與聯盟前途不明的亂世中，依舊有球員努力奮戰著，展現於對勝利的渴望，回顧在爵士對決金塊的這個組合當中，兩邊23歲米契爾(Donovan Mitchell)、穆雷(Jamal Murray)彼此新世代後衛的對抗，主宰了這個系列賽的走向。

從容不迫的米契爾 更加穩定的強大殺傷力

米契爾在首輪系列賽前5戰中，有2場得50分以上，另外2場剛好得30分，投籃總計出手110次，投進60球，54.54%的超高命中率，另有28次助攻。 美聯社

爵士的米契爾，三季以來一直都在進步，本季例行賽幾乎各項數據都締造生涯之最，場均24分4.4助攻4.3籃板，投籃命中率45%，流露出接掌球隊一哥的氣息。說起來米契爾也和金塊有點淵源，他是2017年首輪第13順位，由金塊挑中而經由談好的交易來到爵士。

米契爾主打得分後衛的球風以他官方報6尺1吋的身高其實很吃虧，但是他靠著驚人的體能爆發力與與生俱來的長手，極具侵略性的風格，不僅站穩爵士主力地位，更在一個傳統系統戰體系的球隊中，塑造出他破壞性的助益。三年來他的攻擊型態不斷磨練成熟，更加地難以阻擋，這回季後賽首輪他一肩扛起球隊進攻重責大任。

米契爾帶頭率領爵士連贏3場，以3比2取得系列賽聽牌優勢，同時也是聯盟目前唯一以下剋上勝場數領先的低順位種子。他首戰就技驚四座砍下57分9籃板7助攻，但球隊輸球，讓他瘋狂的表現淪為空虛。但是經過首場對戰，米契爾對於追逐勝利的信念更加堅定，三連勝當中，他分別攻下30、20、51分，四場比賽中便有兩場突破50分，更與穆雷在第四戰，雙雙上演50大關飆分秀。

五場下來，目前37.6分5.6助攻4籃板，三分球命中率51.2%，左右了爵士季後賽的未來。米契爾這樣的表現也比他在例行賽碰頭金塊3次的19分6.3籃板5.7助攻，在得分上幾乎有翻倍成長。

米契爾(右)沒有因為戈貝爾(左)傳染新冠肺炎給他就翻臉，兩人康復之後的合作反而是更加積極。 美聯社

爵士增加由米契爾持球過半場主導的比例，藉由他能撕裂對手防線的突破能力，搭配戈貝爾(Rudy Gobert)的高位掩護，將進攻圈拉得非常大，一來有利於兩翼與底角的隊友接球出手，二則幫助米契爾有空間選擇是要掩護後的中距離跳投或是直搗籃下的身體對抗攻擊。他在這次季後賽中，顯現出更從容並果決的傳切投選擇，主導球隊多次打出令人振奮的內容。

穆雷連續得分秀驚人 得改變狂傲個性是重點

穆雷在前5戰的飆分雖然不像米契爾那麼誇張，但是他總計106次出手投進59球，命中率55.67%比米爾契更高，而且還送出了34次助攻。 美聯社

金塊的23歲攻擊型控球穆雷本季例行賽18.5分4.8助攻4籃板，對上爵士的兩場則是提升到27分7籃板6助攻。季後賽首輪五場下來則是繳出30.8分6.8助攻6.4籃板，三分球命中率高達52.4%，和米契爾一樣，在此系列當中都展現出比平常更優異的超人般水準。

季後賽首輪的第一場和爵士鏖戰到延長賽中才以10分勝出，穆雷全場狂飆36分9助攻4籃板，他是除了約柯奇(Nikola Jokic)之外，金塊要贏球的第二個關鍵點。他在二、三戰輸球的賽事中，便只有拿下14、12分，球隊當然無力反攻。雖然穆雷連續得分發暴能量驚人，但米契爾在這系列賽的穩定性相對更優異些。

穆雷的球風不如米契爾般的剛硬強悍，取而代之的是更多盤球、節奏變化，與後撤步的刁鑽，同樣出色。穆雷在二、三場的失利後，分別又在四、五戰回神，殺紅眼的豪奪50分11籃板7助攻，背水一戰的第五場繳出42分8籃板8助攻，幫助金塊保住一線生機。

金塊如果想要在落後1場的情況下翻盤，需要穆雷(右)和約柯奇(左)更密切的合作與更穩定的演出。 美聯社

穆雷向來個性外放、狂傲，若他能體認到自己所扮演的角色，學習更成熟、冷靜，專注於球場上的發揮，以他的天賦，未來將有很好的發展性。

看著兩名新生代後衛的同場較勁，西北組內戰、以下剋上的話題性，都讓這個組合成為實力相當接近的對戰。很遺憾的是，如今卻又碰上牽涉種族歧視問題的罷賽風波，恐怕所有系列賽將延期、罷工。

只希望不管是聯盟高層，各球團，球員工會，球員們各方人馬在各自表達立場訴求、協調之餘，也盡可能努力爭取到最大的平衡點，讓這個命運多舛的賽季能延續，有一個相對和平圓滿的落幕。

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