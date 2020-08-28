暴龍與塞爾蒂克勢鈞力敵 拚衛冕就怕這關難過

NBA復賽又停賽延期，季後賽公鹿對魔術系列賽G5，公鹿決定對威斯康辛州黑人被警察從後方開槍導致重殘發聲，公鹿伸張黑人運動抵制罷賽，導致NBA季後賽一日三戰全部停擺。這次抵制、罷賽、延期會不會在短期內復賽，沒有人可以預料。但從絕大多數球員、球隊、NBA官方都希望打完季後賽共識下，NBA應該不會就此停擺。

東區第二輪暴龍vs.塞爾蒂克系列賽，兩隊都主打小球、攻防轉換，擅長包夾、壓迫，後場、側翼鋒線人才濟濟，無限換防、速度一流，這兩支代表現代籃球經典打法球隊實力相當，鹿死誰手難分軒輊。

從陣容深度、板凳貢獻看，暴龍更完整，深度更好，暴龍季後賽板凳得56分聯盟第一，塞爾蒂克季後賽板凳得分20分，排第14。

從攻防效率看，兩隊相差不大，暴龍防守更緊密，攻守效率都排聯盟前五。塞爾蒂克核心側翼進攻、一對一進攻更猛，泰托姆、布朗鋒線雙人組是拆解對手，逆境致勝最重要答案。

泰托姆(右)和布朗(左)有極好的默契，在攻守搭配上都展現強大的威力。 美聯社

例行賽戰績、板凳深度和輪換陣容看，暴龍略優於塞爾蒂克，尤其是塞爾蒂克主力小前鋒海瓦德傷停至少6-8周，季後賽報銷，讓塞爾蒂克在輪換、主力、側翼和戰術點不及暴龍完整。

兩隊教練季後賽見招拆招能力都是一流，都很擅長挖掘板凳潛能，定位角色球員，暴龍教練諾斯剛當選年度最佳教練，贏得最大肯定。塞爾蒂克教練史蒂文斯早被視為年輕版波波維奇，執教評價很高。

暴龍在本季例行賽打出53勝19敗戰績，在東區僅次於公鹿，總教練諾斯(右)獲得年度最佳總教練殊榮。 美聯社

總體戰力評估，暴龍略優於塞爾蒂克。但我看好塞爾蒂克在系列賽勝出，原因有三：

1、塞爾蒂克三核心

華克、泰托姆、布朗三人季後賽場均輸出73分，這是塞爾蒂克能改變比賽，給暴龍最大防守壓力最大優勢。這三個點都具備突破、單打、外線能力，他們能在季後賽為塞爾蒂克創造最好贏球機會。

2、有效對位

暴龍鋒線最大優勢是席亞康、伊巴卡、阿努諾比三人形成錯位，速度快、全能攻防、形成更多錯位優勢，這是暴龍面對任何一個對手極大威脅。

暴龍前鋒席亞康(中)、阿努諾(左)和替補的伊巴卡是攻防全能，在首輪讓對手籃網吃足苦頭。 美聯社

但塞爾蒂克也屯積許多身材不高大，但速度、對抗性一流鋒線，包括泰斯、G威廉斯、奧傑萊都是很好防守苦工和犧牲打，塞爾蒂克同樣擅長打防守戰和輪換，角色球員防守和輸出，會是這個系列賽決勝重要細節。

3、外線對轟

暴龍三分外線、火力驚人，任何對手都要面對暴龍快速攻防轉換壓力和精準外線，洛瑞、范弗利特、鮑威爾、戴維斯季後賽狀況手感超火，暴龍就是贏在更好三分外線火力和出手點。

塞爾蒂克這方面武器和對位也不差，華克、史馬特、沃納梅克、布朗都是難纏角色，暴龍在這方面有優勢，但佔不到太多便宜，因為塞爾蒂克也很擅長，擁有豐富外線進攻武器和進攻選擇。

泰托姆在季後賽首輪對76人的第2戰，三分球出手12次投進8球，讓76人是難於招架。 美聯社

兩隊教練都是聯盟一線教練，見招拆招能力一流，用兵如神，陣容深度都在9-10人輪換，最終決定勝負的很可能就是外線手氣和控制失誤。

結果預測

這個系列賽很可能會打七場，雙方實力接近勢均力敵，都沒有絕對優勢。預測塞爾蒂克4：3暴龍。