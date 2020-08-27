NBA／是否復賽看端看理事會決議 28日三戰恐不樂觀

NBA在今天三場季後賽皆以罷賽收場後，儘管球員間隨即召開臨時會議針對未來方向進行討論，不過美國媒體指出該場會議最終並未達成真正的共識，聯盟是否能夠復賽完成賽季，仍必須端看今天晚間11點登場的聯盟理事會，但原定明天舉行的三場賽事也恐怕無法順利進行。

根據EPSN記者麥克梅納明（Dave McMenamin）消息，今天球員在決定響應罷賽後於復賽園區內舉行了長達三小時的球員會議，不過最終球員間卻無法取得共識，這讓NBA是否復賽仍必須端看今天晚間11點舉行的理事會議結果，也代表著決定權將會落在聯盟與各球團老闆身上，在球員已經表態罷賽立場的情況下，將靜待各隊老闆的聲音。

不過麥克梅納明也強調，在仍未有近一步決定的情況下，原訂明天的三場賽事可能無法如期登場，「即便在理事會上可能會提出某種解決辦法或是訂下未來計畫，但截至目前為止，明天如果有比賽進行將會是讓人感到吃驚的。」

明天原訂的三場季後賽分別為西區首輪的金塊出戰爵士、快艇出戰獨行俠，以及東區第二輪的塞爾蒂克出戰暴龍，其中暴龍是聯盟首支提出要為平權運動罷賽的球隊，並獲得塞爾蒂克球員的支持，至於快艇則在今天傳出球員表態希望賽季能夠就此落幕，這也讓明天的比賽是否能夠順利舉行充滿了變數。