NBA／並未支持賽季提前結束 傳詹姆斯盼觀察球團態度
NBA今天三場季後賽因為威斯康辛州的非裔男子遭警方射傷事件而罷賽，聯盟也將在美國時間明天早上11點進行董事會議，討論接下來的走向與是否復賽，對於美國媒體在今天報導各隊持續罷賽獲得了湖人隊詹姆斯（LeBron James）、快艇隊雷納德（Kawhi Leonard ）等人的支持，但這樣的說法也遭到反駁。
NBA今天原訂三場由公鹿隊出戰魔術隊、火箭隊對決雷霆隊、湖人隊對戰拓荒者隊的比賽，在公鹿率先發難未前往球場導致賽事延期後，後兩場比賽的四支球隊也決定響應罷賽，讓季後賽是否能夠如期結束成為未知數。
而根據美國媒體報導，在各隊陸續針對是否繼續罷賽進行表態的情況下，也傳出詹姆斯與雷納德都傾向於讓賽季提前落幕，但這樣的說法也遭到「今日美國」駁斥，指出詹姆斯並沒有在球員會議上表態自己不打算再參賽，他仍希望傾聽球隊老闆要透過何種方式來幫助球員進行變革後，再做出進一步的決定。
但詹姆斯對於今天公鹿在還未與其他球隊溝通的情況下就進行罷賽，感到相當困惑與沮喪，但他也在球員會議中提到，希望能有更多球隊老闆和管理階層加入抗爭的行列。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言