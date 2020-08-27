NBA／球隊罷賽 聯盟最高可求償1.5億

NBA美國職籃罷賽，逼得聯盟董事將召開緊急會議，根據ESPN薪資專家馬克斯表示，若球隊未出現在球場導致比賽被沒收，聯盟最高可開罰500萬美元（約新台幣1.5億元）。

近日美國29歲非裔男子布雷克（Jacob Blake），在威斯康辛州基諾沙市遭警察近距離連開7槍，造成半身不遂，事發後引發眾怒，今天NBA頭號種子密爾瓦基公鹿隊率先發難，對奧蘭多魔術的季後賽第5戰，並未出現在球場，逼得聯盟緊急宣布更改賽程。

而NBA球隊罷賽後，也蔓延至美國職棒大聯盟與WNBA等職業賽事，不少運動員也發聲力挺，包括洛杉磯快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard），在球員工會的會議中也投下反對票，認為剩餘的季後賽應全面不打。

NBA薪資專家、ESPN記者馬克斯（Bobby Marks）在推特上說，依照聯盟的操作手冊，若未能出現在球場，導致比賽被沒收，聯盟最高可向球隊求償500萬美元。

不過馬克斯也強調，目前仍不確定這項規定，是否適用公鹿在系列賽第5戰的罷賽事件，不過他也強調，就像今年發生的所有事，「我們都在面對前所未見的情況」。

而馬克斯在之前也曾透露，若NBA本季剩下的賽事全部取消，這恐讓聯盟損失達20億美元（約新台幣592億）。