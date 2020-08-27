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NBA／公鹿季後賽首輪第5戰沒現身 疑抗議非裔男遭開槍

中央社 / 奧蘭多26日綜合外電報導
東區季後賽首輪第5戰，公鹿球員缺席未現身。 歐新社
東區季後賽首輪第5戰，公鹿球員缺席未現身。 歐新社

美國職籃NBA密爾瓦基公鹿原訂今天與奧蘭多魔術進行東區季後賽首輪第5戰，但公鹿球員並未現身，令人猜測球隊發動杯葛，抗議美國警察又對手無寸鐵的非裔男性開槍。

法新社報導，公鹿原訂當地時間下午4時過後不久上場，但球員並未現身。

目前官方尚未解釋為何球隊沒有如期抵達球場，但已有美國媒體報導，公鹿球員留在更衣室內抗議。

報導指出，魔術隊球員雖出現在球場備戰，但之後也回到更衣室。

29歲非裔男子布雷克（Jacob Blake）23日在威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）遭員警開槍，NBA普遍感到憤怒。

據報布雷克當時正走向他的車，看起來手無寸鐵，而他3個年幼的孩子就坐在車內，但員警朝他身後開了7槍。

這起事件引爆民眾抗議，導致2人死亡。

多倫多暴龍隊教頭納斯（Nick Nurse）今天稍早也說，暴龍和波士頓塞爾蒂克球員已在討論可能抵制兩隊明天的對決。

公鹿 魔術 暴龍

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