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火箭只會打順風球 雷霆打出韌性逆轉在望

聯合新聞網 / 周汶昊 Wen-hao Chou
雷霆在季後賽首輪2連敗之後，老將保羅(中)及時穩住陣腳，連兩戰以超過5成的投籃命中率攻下26分，以身作則帶領球隊在逆境中找尋生機，冷靜地連續追回兩場勝利！ 美聯社
雷霆在季後賽首輪2連敗之後，老將保羅(中)及時穩住陣腳，連兩戰以超過5成的投籃命中率攻下26分，以身作則帶領球隊在逆境中找尋生機，冷靜地連續追回兩場勝利！ 美聯社

第五種子的雷霆在逼平火箭之後，這個系列賽已成為快艇vs.獨行俠之外，首輪最受注目的組合。雖然雷霆沒有像唐西奇（Luka Doncic）那樣演出絕殺的高潮橋段，但兩隊打出的對抗性以及高張力，讓這場保羅（Chris Paul）的復仇之戰充滿了更多的苦鬥和近身廝殺。即使火箭看似利空出盡，可能即將觸底反彈，就像剛以154分拿下第五戰的快艇一樣，但雷霆已經打出韌性，讓人更看好他們會趁勢而上，就此逆轉第四種子。

回放雷霆的演出，他們這一季的劇本一路以來都走著同樣的路線，就是不斷地從逆境之中驚喜勝出。不只從原本的重建球隊變成季後賽黑馬，他們在奧蘭多園區復賽後也一度狀況不佳，首輪季後賽一開打還處於二比零落後，結果現在已經扳平了局勢。接下來兩隊雖然看似回到原點，形成了三戰搶兩勝的局面，但前面四戰遺留下來的影響，很難讓一切歸零重來。尤其是對火箭這一方，傷害更是巨大。

原因在於火箭是高種子，在今年沒有主場優勢的情況下，居然丟掉了兩場的領先，而且兩場都是在領先的情況下被趕上，前一場輸在延長賽，第四戰輸在第四節最後三分鐘。這樣的心理壓力是雷霆所沒有的負擔。而且火箭在第四戰顯現出來的問題，就是他們DNA裡的固定缺陷：一旦三分手風不順，在停止輸出火力之後，球隊的攻擊力道就很難再拉回來。這個戰術風格上的嚴重傾斜，讓火箭只能打順風球，在沒有太多替代方案的情況下，火箭想要穩穩搶下兩勝晉級將非常困難。

遇到三分球攻勢受阻時，火箭團隊進攻就很容易陷入困境，在衛斯特布魯克無法上場時，這個情況變得更糟。 美聯社
遇到三分球攻勢受阻時，火箭團隊進攻就很容易陷入困境，在衛斯特布魯克無法上場時，這個情況變得更糟。 美聯社

像是第四戰第三節前半，火箭三分完全投開了，讓雙方比分差距一度大幅拉開到15分，沒想到火箭突然就此當機，只能眼睜睜地看著雷霆追上來，三節打完，在施羅德（Dennis Schroder）的一顆壓哨球之後就只差一分。到了決勝節火箭三分還是軟手，只好零星地拚硬切，或是努力打轉換快攻來咬住分數。火箭沒有陣地戰系統奧援的單薄一覽無遺，讓他們很難穩紮穩打地拿分。

不過，雷霆最近也打出了一個有趣的現象，就是對手強在哪裡，他們就跟著打同一個點，然後打得更好。尤其在第四戰末節的對轟，只要對手單打，反過來雷霆的兩大後衛也跟著單打。只要對手三分出手，轉換之後雷霆就能在外線得手，而且命中率更高，完全就像在演半澤直樹的加倍奉還。雷霆打這樣的「意氣球」，作用完全在堆高內部士氣，硬是要在對手面前顯能逞威。這當然並非總教練唐諾文（Billy Donovan）的戰術預想，而是隨著比賽氣氛高張，加上兩隊新仇舊恨一起點燃，才會讓雷霆不斷地採取正面反擊的打法。

雷霆在連輸兩場之後，並沒有像籃網、76人等隊就此一蹶不振，反而是做出頑強抵抗。現在他們有了高昂的士氣，火箭真的麻煩大了。 美聯社
雷霆在連輸兩場之後，並沒有像籃網、76人等隊就此一蹶不振，反而是做出頑強抵抗。現在他們有了高昂的士氣，火箭真的麻煩大了。 美聯社

這一點，對雷霆來說是優點也是隱憂。好處當然是他們可以繼續順著原有的復仇心理，不斷推高對決張力，在短期的決戰來說，能夠在心理上取得強勢的一方更有勝出的基礎。不過，雷霆在關鍵時刻既沒有多多利用他們的內線優勢打點，也沒有讓主控保羅的組織能力有更多的發揮，結果他們在禁區及中距離的得分佔比都比預期的少。未來在雙方拉鋸的決勝關頭，如果雷霆太執著於對轟，一旦失手太多次，好不容易拿到的戰況優勢就會易手。

無論如何，二連勝扳平的雷霆已經打出了更高強度的信心，他們的氣勢目前站了上風，而且更重要的是他們展現出了絕佳的韌性：對手領先再多，他們總是能夠有效回應，重新找出逆襲的勝機。雷霆能夠做到這一點，除了在外線進攻方面出奇的順暢之外，聯盟排名第七的防守效能也是主因。而這攻守兩端的關鍵人物，除了先發的保羅、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和亞當斯（Steven Adams）等人之外，最值得注意的是施羅德的進攻爆發及多特（Luguentz Dort）的防守大牆。

在過去兩勝之中分別拿下29分及30分的施羅德，原本就是雷霆倚仗的替補戰力，而他在復賽打了一場就因為孩子出生而離隊，直到最後一場才回歸。第一輪前兩戰輸球時，施羅德的得分都不到本季平均值（18.7分），原本外界還預期他無法及時調整過來，沒想到他接下來居然就開始飆分。

雷霆在火箭外線攻勢失利之後，往往能成功地快速返擊，尤其是替補後衛施羅德越投越有信心，他在第3、4戰分別攻下29分和30分。 美聯社
雷霆在火箭外線攻勢失利之後，往往能成功地快速返擊，尤其是替補後衛施羅德越投越有信心，他在第3、4戰分別攻下29分和30分。 美聯社

至於菜鳥多特則是雷霆用來扛住哈登（James Harden）的重要屏障，擁有移防腳步和強壯身材的他，能跟得上哈登的速度，也能擋得住他衝撞的強度，這個系列賽他一路黏住哈登，雖然他並沒有鎖死對手的年度MVP和得分王，但哈登確實在這個系列賽打得辛苦，甚至一度露出少見的疲態。在去年選秀會上落選的多特，這一季因為表現出色打上先發，才剛簽下四年合約。他在接下來比賽中的防守表現，也將會是雷霆能否發揮韌性的關鍵球員。

雖然優勢倒向雷霆那一邊，火箭並不會束手就擒。聯盟第二的得分火力一旦展現出來，火箭在關鍵的第五戰仍有很大的機會贏球。對火箭來說，目前的行情雖然跌深，但卻有可能就此反彈。另外，受傷的衛斯布魯克（Russell Westbrook）看似不會在第五戰回歸，即使許多專家認為他回來也救不了火箭，但畢竟他是MVP得主，就算他這一季和火箭的磨合並不理想，也還是有場均27.2分的實力。在對他抱著一份期待之下，現有的火箭還是有足夠的武器和對手一拼。

火箭是否在第5戰讓衛少(右)帶傷上陣？若是提前復出是否能有正面的幫助？ 美聯社
火箭是否在第5戰讓衛少(右)帶傷上陣？若是提前復出是否能有正面的幫助？ 美聯社

火箭本季若是在二連敗之後取勝，哈登的平均得分是43 分，到了季後賽，哈登帶起的反攻力道也將會更加強大。如果火箭三分手風轉順，究竟打出韌性的雷霆，能不能在第五戰擋下全力反撲的火箭?雷霆會不會又陷入二比三的落後，然後再逆轉局勢勝出？無論答案是什麼，這個系列賽的發展都將會非常有意思。

火箭 雷霆 保羅 哈登

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