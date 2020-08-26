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球王退隊！梅西「申請離隊」巴塞隆納...國際足壇大地震

NBA／公牛、巫師獻球衣招攬 灰狼逆向操作向梅西說抱歉

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
西甲足球巨星梅西（Lionel Messi）在今天通知巴塞隆納將選擇離隊的消息，NBA巫師、公牛與灰狼都在推特上用球衣為梗招攬。 路透社
西甲足球巨星梅西（Lionel Messi）在今天通知巴塞隆納將選擇離隊的消息，NBA巫師、公牛與灰狼都在推特上用球衣為梗招攬。 路透社

西甲足球巨星梅西（Lionel Messi）在今天通知巴塞隆納將選擇離隊的消息後，引發全球體壇的搶人大戰，不僅各國足球俱樂部陸續表態招攬，更有電子競技隊伍、F1車隊、職棒球隊也都在今天透過社群網站向梅西進行喊話，而NBA芝加哥公牛和華盛頓巫師也不約而同的在官方推特上貼出10號球衣，希望能吸引這名足球巨星的目光。

在近期傳出英超曼城對於梅西展開強力追求攻勢後，歐洲媒體也在今天報導了梅西已通知母隊巴塞隆納將終止合約的消息，而這樣的訊息一出後也引發世界體壇的騷動，更有不少運彩公司對梅西的未來動向開出賭盤。

除了曼城被認為很有可能是梅西的下個落腳處外，不少非足球俱樂部也都對梅西展開追求，包括F1梅賽德斯AMG車隊、英國電競傳統勁旅「Fnatic」以及幾支NBA球隊也都在第一時間就在官方社群網站中向梅西伸出招攬之手，其中公牛與巫師還直接「獻上」10號球衣展現誠意。

而灰狼則是在官方推特上逆向操作，貼上球隊前鋒雷曼（Jake Layman）穿著10號球衣的照片，並留言「抱歉梅西，我們的10號已經有人穿了，請與明尼蘇達聯足球俱樂部簽約吧。」

梅西 巴塞隆納 巫師

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