NBA／隊友陪打電動甩低潮 喬治25分鐘攻35分寫歷史

在歷經近三場比賽的低潮後，洛杉磯快艇明星前鋒喬治（Paul George）在今天與達拉斯獨行俠的系列賽第五戰中拿下35分一甩低迷狀態，賽後他也透露在賽前做了不少心態上的調整，而隊友哈瑞爾（Montrezl Harrell）更爆料，為了幫助喬治紓壓，昨天還陪他打電動來調整心情。

喬治在與獨行俠的系列賽近三場比賽表現低迷，合計出手47次僅命中10球、拿下34分，儘管仍在攻守兩端用其他方式來幫助球隊，但身為球隊頭牌球星之一的他仍因為進攻表現不佳受到批評。

不過在今天的第五戰中喬治總算擺脫低潮，上半場就以12投8中的高命中率拿下18分，加上雷納德半場也有22分進帳，幫助快艇在上半場打完就領先超過20分，而喬治最終也成為聯盟史上首位在季後賽上場25分鐘以內就拿下35分以上的球員，用表現回應外界質疑。

談到擺脫過去三場比賽的低迷表現，喬治坦言心理狀態的調整是最大改變，「說實話，我低估了心理健康對於個人表現的影響，之前我都有點焦慮、沮喪，這讓我在場上失去專注，不過今天之前我和球隊的精神科醫師進行了談話，並讓他協助我調整心態，現在我已經能向前看了。」

除了專業諮詢外，喬治也感謝隊友在這段時間對他的支持，這對於目前不能離開泡泡賽區的選手來說是一大動力，而快艇前鋒哈瑞爾更爆料，為了幫助喬治放鬆心情，還特別陪他打電動，「他因為表現不佳而有一些負面壓力與情緒，所以昨天我們為了幫他忘記這些事情，陪他玩了很久的電動。」

快艇教頭瑞佛斯（Doc Rivers）也坦言，這次復賽後球員只能待在泡泡賽區，失去了一些紓壓的管道，「現在這不是一個平常的環境，通常比賽結束時你會回到家中和家人身邊，但在這裡你只能回到飯店，甚至還會遇到其他球隊的球員，這有點奇怪。不過這幾天我們陸續去敲了喬治的房門，跟他聊了許多，我們仍不斷在成長中。」