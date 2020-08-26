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NBA／快艇大勝獨行俠聽牌 創多項季後賽隊史之最

中央社 / 台北26日電
快艇大勝獨行俠，不但在西區首輪季後賽取得3比2聽牌優勢，單場也締造多項季後賽隊史之最、NBA新猷。 路透社
快艇大勝獨行俠，不但在西區首輪季後賽取得3比2聽牌優勢，單場也締造多項季後賽隊史之最、NBA新猷。 路透社

洛杉磯快艇今天火力噴發，終場154比111大勝達拉斯獨行俠，不但在西區首輪季後賽取得3比2聽牌優勢，單場另締造多項季後賽隊史之最、NBA新猷。

快艇今天光在上半場就轟下76分，是隊史在季後賽半場最高得分紀錄，此外單場海灌154分同樣是隊史之最，終場淨勝獨行俠43分，也是快艇季後賽隊史最大勝分差。

快艇今天單場狂轟154分，在NBA歷史上排名第3高，僅次「綠衫軍」波士頓塞爾蒂克1990年寫下的157分，以及密爾瓦基公鹿在1970年創造的單場156分。

除此之外，快艇今天團隊累計84次出手命中53球，命中率63.1%是隊史在季後賽單場新高，單場投進53球同步締造隊史之最。

快艇團隊聯手飆進22顆三分球，也打破球隊在美國時間2015年5月2日面對聖安東尼奧馬刺時，所締造的單場投進14顆三分球隊史紀錄。

值得一提的是，快艇替補大前鋒哈洛（MontrezlHarrell）本場三分球2投中1，是他生涯首度在季後賽投進三分球。今天快艇團隊三分球把握度也高得可怕，全隊累計35投22中，命中率高達62.9%。

根據美國數據網站StatMuse統計，快艇也成為NBA史上，首支能單場轟破150分大關，且團隊命中率與三分球命中率都在60%以上的球隊。

快艇此役單節得分，依序是41、35、35與43分，是NBA季後賽史上，首支每節得分都在35分以上的球隊。

快艇 NBA 獨行俠

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