NBA／帶肩傷上陣 巴特勒成熱火金鋼狼

左肩前幾天拉傷，不影響熱火隊球星巴特勒（Jimmy Butler）求勝意志，他今天率隊以99：87擊敗溜馬隊，完成4戰「橫掃」， 儘管全場僅拿6分，仍用不同方式帶領球隊，還被教頭形容像是「金鋼狼」。

巴特勒承認，肩膀上一場結束後就有些疼痛，「今天賽前就受傷了，但我熱身時，我想說肩膀可能會放鬆點，或許我能表現出百分之百，這不是什麼狀況。」他透露，儘管出手可能受限，但防守問題不大，球隊也針對防守下功夫，「我認為我也做到了，打得認真，以防守而非得分影響比賽。」

熱火教頭史波史特拉表示，巴特勒的傷勢應是軟組織的問題，目前還沒進行MRI檢查的安排。

「他已經由我們訓練原做完整的檢查了，他現在最需要的就是休息，然後他會照自己節奏回復訓練。」史波史特拉開玩笑說，他還有詢問巴特勒是否樣「金鋼狼」有自己恢復能力，「我看過其他看起來更明顯的傷，看起來更嚴重，然後他隔天仍會說，他準備好了。」

今天上場23分鐘的巴特勒，特別感謝他長期合作的訓練員里瓦斯（ Armando Rivas），相信自己在得力助手協助要能在第二輪準備妥當。

熱火成為第3支東區出線的隊伍，下輪對手將是公鹿隊和魔術隊勝家，公鹿今天第4戰以121：106勝出後已取得「聽牌」的第3勝優勢。