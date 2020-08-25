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NBA／暴龍傷後場大將 羅瑞第二輪出賽未明

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
暴龍當家後衛羅瑞（Kyle Lowry）第4戰因傷提前退場，第二輪能否出戰未明。 美聯社
暴龍當家後衛羅瑞（Kyle Lowry）第4戰因傷提前退場，第二輪能否出戰未明。 美聯社

衛冕軍暴龍隊季後賽首輪「橫掃」籃網隊，但當家後衛羅瑞（Kyle Lowry）第4戰卻因傷提前退場，球團今天宣布，羅瑞診斷結果是腳踝扭傷，有新進度將再更新。

暴龍首輪4戰就解決籃網，對手塞爾蒂克隊同樣「橫掃」76人隊，兩軍系列賽首戰將於台灣時間周五登場。

羅瑞首輪系列賽第一節就成傷兵，且暫停後他不是走向暴龍板凳區，而是直接前往休息室；少了羅瑞的暴龍，仍以150：122大勝籃網，寫下隊史首度的季後賽「橫掃」。

本季暴龍在羅瑞缺陣下打了14場比賽，戰績是高勝率的12勝2敗，不過剛拿下年度最佳教練的教頭諾斯（Nick Nurse）並不希望第二輪首戰是在少了羅瑞的狀況下。

「你當然會希望最好的球員在場上，這是毫無疑問的，不過有時你也別無選擇。」諾斯表示，雖希望全員到齊，不過在聯盟大家也知道遇到傷兵狀況該如何面對，「你必須知道誰健康、誰可用，思考找到贏球的方式，這就是我們要採取的方式。」

羅瑞例行賽場均19.4分、7.5助攻和5.0籃板，季後賽前3戰場均則是16分、5.3助攻和8.7籃板。

羅瑞 暴龍 籃網

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