NBA／詹姆斯季後賽突破7千分 聯盟史上第一人

洛杉磯湖人球星詹姆斯今天在季後賽首輪面對波特蘭拓荒者，全場攻下30分、10助攻，生涯在季後賽累積得分突破7000分大關，成為NBA史上第一人。

詹姆斯（LeBron James）賽前季後賽累積得分達6982分，在NBA史上排名第1，遙遙領先排名第2的「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）5987分。詹姆斯今天在上半場就轟下22分，正式突破7000分大關，成為NBA首名達成季後賽7000分里程碑的第一人。

目前NBA季後賽得分累積排行榜上，現役球員排名次高的是籃網球星杜蘭特（Kevin Durant），他以4043分排名第11（包括ABA），再來則是勇士明星後衛柯瑞（Stephen Curry）的2968分。不過杜蘭特今年因傷缺席季後賽，勇士則是未能晉級，只能看著詹姆斯把差距越拉越遠。

詹姆斯今天繳出30分、10助攻與6籃板，生涯季後賽累積得分達7012分，湖人也以135比115輕取拓荒者，在系列賽取得3比1聽牌優勢。

值得一提的是，詹姆斯系列賽第3戰，也轟下全場最高的38分，外帶12籃板、8次助攻，今天是他連續2場繳出30分以上的「雙十」數據。

根據美國運動權威網站ESPN紀錄，詹姆斯成為湖人隊史繼2010年布萊恩（Kobe Bryant）後，首名在季後賽連2場繳出30分以上「雙十」表現的球員，當年布萊恩在2010年西區決賽面對太陽，曾連3場繳出30分以上的「雙十」成績單。