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一戰封神唐西奇無所不能 雙星黯淡快艇只好看著辦

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
快艇前鋒雷納德(左)在季後賽首輪第4戰仍有高水準演出，但看到獨行俠後衛唐西奇(左)近乎神級的表現也只能目瞪口呆，至於快艇後衛喬治(右)則是手感全失，完全被唐西奇的氣勢壓倒。 美聯社
快艇前鋒雷納德(左)在季後賽首輪第4戰仍有高水準演出，但看到獨行俠後衛唐西奇(左)近乎神級的表現也只能目瞪口呆，至於快艇後衛喬治(右)則是手感全失，完全被唐西奇的氣勢壓倒。 美聯社

獨行俠系列賽G4經延長賽135：133力克快艇，七戰四勝系列賽打成2：2平手。獨行俠21歲後衛唐西奇比賽時間終了前三分出手命中絕殺快艇，唐西奇G4打出43分、17籃板、13助攻超級大三元，季後賽連續兩場演出大三元，全世界都把獨行俠vs.快艇系列賽看做是歐洲籃球神童唐西奇「封神之戰」。

快艇怎麼了？快艇雙星之一喬治又怎麼了？西區第二種子快艇面對第七種子獨行俠，為什麼打得如此艱澀。

快艇鎮隊雙星之一前鋒喬治G4全場表現失魂離奇，出賽45分鐘14投3中只得9分，快艇如果不是靠前鋒雷納德32分、9籃板和超級第六人威廉斯36分支撐，恐怕早就撐不到延長賽。

快艇後衛威廉斯(中)在去年季後賽對勇士曾有奇蹟式地爆發，帶領球隊超級大逆轉。他昨天又一次不可思議地從板凳大發神威，但可惜還是無法破壞唐西奇的封神之戰。 美聯社
快艇後衛威廉斯(中)在去年季後賽對勇士曾有奇蹟式地爆發，帶領球隊超級大逆轉。他昨天又一次不可思議地從板凳大發神威，但可惜還是無法破壞唐西奇的封神之戰。 美聯社

唐西奇封神

NBA二年級唐西奇生涯第一次打季後賽，展現成熟球技和穩定，對快艇系列賽四戰場均30.5分、10.5籃板、9.8助攻，接近大三元，投籃命中率4成9，三分球命中率3成68，完全是超級球星表現和王牌球員輸出，更可怕的是他的帶隊能力一如湖人詹姆斯，擅長成就每個隊友，凝聚團隊戰力。

21歲唐西奇打出像顛峰詹姆斯「全能數據」和「統治力」，快艇如果不能想辦法解套，削減唐西奇帶動隊友能力和關鍵球表演，這個系列賽被唐西奇拖進「搶七」也不意外。

季後賽超級大三元+絕殺，唐西奇(左)在場上的制霸能力爆升到詹姆斯顛峰時期的水準！快艇皮再不蹦緊真的要翻船了。 美聯社
季後賽超級大三元+絕殺，唐西奇(左)在場上的制霸能力爆升到詹姆斯顛峰時期的水準！快艇皮再不蹦緊真的要翻船了。 美聯社

快艇栽在防守

快艇為什麼輸了兩場，系列賽被獨行俠2：2打平，最主要關鍵是快艇沒有打好防守。沒有打好防守有兩個層面，第一是輕敵，因為獨行俠只是第七種子，全隊專注力不足要共同承擔，第二是用人和防守要求失誤，這是教練瑞佛斯責任。

系列賽四戰，不含G4打到延長賽，獨行俠場均得分逾120分，快艇必須是一支攻防均衡球隊，但這個系列賽快艇並沒能有效封鎖獨行俠的進攻和得分。獨行俠四戰有三場球得分至少121分，過去三戰獨行俠得分都在121分以上，取得兩勝戰績，快艇防守不合格，失去專注力，教練用人輪換效率也出現問題。

快艇傲人的防守能力遭到唐西奇破解，連三戰被獨行俠得到120分以上。 美聯社
快艇傲人的防守能力遭到唐西奇破解，連三戰被獨行俠得到120分以上。 美聯社

喬治不見了

除了防守和用人，快艇雙星之一喬治在系列賽幾乎消失。做為球隊主要球星和攻防核心，更是快艇戰術發起點和進攻終結者，喬丹系列賽四戰場均15.3分，投籃命中率2成7，三分球命中率2成，跟例行賽場均21.5，三分球命中率4成1，反差太大。

喬治的表現和輸出、效率甚至不及快艇另一名前鋒莫里斯，莫里斯季後賽四戰場均14分、6.8籃板，三分球命中率4成5，投籃命中率5成，快艇還好季後賽前撿到莫里斯，否則快艇季後賽戰力和用人恐怕會遇上更大問題。

快艇現在打法和球權分配主要集中在雷納德、威廉斯和傑克森三人身上，喬治已經逐漸邊緣化，成為球隊二線球員，當喬治打不出球星效率和輸出，扭轉他在球隊裡角色、地位，快艇很難重新成為那支爭冠級別球隊。

喬治慘遭邊緣化，他在系列賽首戰還能攻下27分，但接下來3場比賽平均只得到11.3分，三分球25投僅4中實在太誇張。 美聯社
喬治慘遭邊緣化，他在系列賽首戰還能攻下27分，但接下來3場比賽平均只得到11.3分，三分球25投僅4中實在太誇張。 美聯社

快艇淪為大量單打球隊

快艇整季一直出現的現象是「無限單打」，靠雷納德、喬治、威廉斯輪流無限單打解決攻端問題，產生牽制力，大量一對一持球單打也讓板凳前鋒哈瑞爾少了發揮空間和場上角色。

快艇有足夠天賦和球星能力可以解決得分和進攻端問題，但忽略防守和失分太多，也讓快艇遇上最大麻煩。獨行俠進攻、火力、武器很多，三分出手和火力驚人，內線又有絕對高度，唐西奇帶隊能力和關鍵球、破壞力都讓快艇措手不及。

大量一對一單打，卻忽略防守失分，同時讓幾名重要角色球員失去功能和發揮空間，快艇需要先解決防守失分，同時讓主力輪換更有效率，才能安然度過對獨行俠這個系列賽。

快艇還是比獨行俠更好更完整的爭冠球隊，但這個系列賽因為唐西奇封神，狀況出奇的好，接下來的變數和意外就不能以常理判斷。

唐西奇 雷納德 喬治 獨行俠 快艇

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