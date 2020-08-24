NBA／突破首輪魔咒 華克：任務還沒結束

在黃蜂隊效力的8個賽季中，華克（Kemba Walker）從不知季後賽第二輪是何滋味，直到本季穿上「綠衫軍」塞爾蒂克隊戰袍，終於改寫個人紀錄，且是率隊以4戰「橫掃」首輪對手76人隊，不過今天攻下32分的他強調，還不是慶祝的時刻。

「任務還沒結束，我們贏下這個系列賽，但仍在期待之後硬戰。」今天率隊以110：106奪勝的華克說。

華克上月在訓練時傷到膝蓋，NBA到迪士尼「泡泡式」復賽後上場時間受球團控制，不過教頭史蒂文斯（Brad Stevens）認為，訓驗團隊幫助下，華克這系列賽能展現最好表現。

史蒂文斯說：「我認為他表現真的非常好，今天也是表現出色，而且也會持續下去。」

今天也貢獻28分的泰托姆（Jayson Tatum）也提到，球隊都能感受華克帶來的能量和領導力，「他想成為與眾不同的一份子，他想獲勝，就像我一樣為獲勝而開心，我更開心的是他有機會體驗到這一切。」

「綠衫軍」的第二輪對手已經出爐，衛冕軍暴龍隊今天以150：122大勝籃網隊，同樣是4戰就結束首輪系列賽。