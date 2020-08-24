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菁英盃籃賽／「三輪車」伺候新人王 南山闖冠軍戰
面對能仁家商「新人王」史魯齊，南山高中菁英盃籃賽祭出吳志鍇、劉亦晨和廖偉皓輪流伺候，南山教頭許時清開玩笑說：「我們是三輪車，車輪戰，去攻擊，讓他累一點。」
史魯齊雖只有185公分，但腳步靈活又有破百公斤的噸位，今年3月和學長完成HBL男甲連霸後榮膺新人王，新學年成衛冕軍禁區靈魂。
和史魯齊同屆的吳志鍇，從國中就開始和「新人王」比拚，今天再度對決，他多次喊「超累」，「能仁進攻會從他那發動，多消耗他一點。」他身高194公分，但體重只有80公斤，和史魯齊差距超過20公斤，「扛」得吃力。
史魯齊今天除內線強打，外圍也投進幾枚三分彈，不過最終南山以85：73帶走冠軍戰門票，讓吳志鍇笑說：「犧牲我自己，他得分沒關係，其他點壓下來就好。」
兩隊首節17：17打平，但場也是37：37緊咬，南山下半場突圍，「第四節先生」宋昕澔成關鍵；他透露3月聯賽結束後因左腳踝傷勢，休息超過兩個月，6月歸隊後更態度積極，「因為體能想跟上大家，現在差不多都回來了。」
南山今年暑假參加王輝盃、金城盃和菁英盃，王輝盃打下冠軍、金城盃奪亞，今天再拿到菁英盃冠軍戰門票，許時清希望開學後延續暑假的好成績，109學年HBL持續進步。
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