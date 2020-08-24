菁英盃籃賽／大學流浪一個月 光復指揮官歸隊

高一就參與隊史第一次的HBL男甲4強旅程，光復高中高三隊長莊朝勝今年暑假被教練丟到大學隊「流浪」一個多月，為109學年HBL累積更多本錢，菁英盃回歸的他自評穩定性提升不少，但團隊仍有許多進步空間。

光復教頭陳定杰提到，莊朝勝可說是現役球員唯一有真正聯賽經驗的球員，成熟度比隊友高出許多，暑假提升其他隊員同時，乾脆讓莊朝勝去大學隊磨練，包括台藝大和政治大學都是他暑假的充電站。

「教練和我說時，就想去挑戰看看，也是會緊張，怕表現不好。」莊朝勝笑說，台藝大還有學長余維豪照顧，緊張程度相較小一點，「政大幾乎沒認識的，剛進去很緊張，不過學長人也都很好。」

「越級」挑戰，他認為進攻細膩度、身體強度和整體組織都有收穫，自己今年得分穩定度就提升不少，不過球隊整體沒有前兩年成熟，有HBL聯賽經驗的更屈指可數，今天雖以62：48擊敗花蓮，收下菁英盃高男甲組第5名，新任光復隊長仍喊擔心。

「和預想的差滿多，全隊默契和觀念都有落差，有點緊張，怕聯賽會打不好。」光復去年維持8強成績，109學年不用打資格賽、直接從16強預賽打起，莊朝勝說：「這幾個月要把球隊成熟度、穩定度再拉上來。」