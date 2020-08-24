NBA／絕殺快艇 唐西奇：前所未有最棒感受

獨行俠隊當家後衛唐西奇（Luka Doncic）今天不但繳出43分的超級「大三元」，最後一球更是絕殺快艇隊的後撤步三分球，進球後隊友蜂擁而上簇擁慶祝的畫面，讓他笑說是從未體驗過的特別時刻。

唐西奇前一戰還扭傷左腳踝提前退場，今天帶傷上陣卻能繳出史詩級演出，除43分另有17籃板和13助攻，率隊以135：133在延長賽力退快艇，將系列賽扳平成2：2。

完成絕殺後開心慶祝，唐西奇笑說，很難解釋當時情緒，「不只是進球，當我看到整個球隊朝我跑來，那是很特別的事，是我身為球員從未有過的最好感覺，真的很特別。」

過往唐西奇也曾完成些高難度關鍵進球，包括幫助皇家馬德里和斯洛維尼亞國家隊拿下重要勝利，不過他笑說，今天率隊擊敗第2種子快艇的最後一擊還是最特別，「那是我前所未有的最棒感受。」

以第7種子身分打進季後賽的獨行俠，今天將系列賽扳平成2：2，第5戰將於台灣時間周三早上9點登場。