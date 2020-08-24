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NBA／暴龍狂攻150分虐菜籃網 直落四晉二輪

中央社 / 佛州奧蘭多23日綜合外電報導
暴龍鮑威爾投籃。 路透
暴龍鮑威爾投籃。 路透

NBA季後賽東區賽況

NBA季後賽西區賽況

NBA暴龍今天3人得分突破20，一路領先的情況下，以150比122大勝籃網，並在季後賽首輪4比0橫掃籃網，晉級後將對上塞爾蒂克

尋求衛冕美國職籃NBA冠軍的東區第2種子多倫多暴龍，在季後賽首輪前3戰全勝，在與第7種子布魯克林籃網的系列賽以3比0「聽牌」，今天第4戰首節，暴龍也以39比32取得7分領先。但暴龍主力後衛羅瑞（KyleLowry）在首節就因腳踝傷勢提前退場，本場比賽都沒再上場，接下來何時能夠重回球場，將是暴龍尋求衛冕的一大關鍵。

暴龍上半場靠板凳出發的伊巴卡（Serge Ibaka）以10投9中的驚人命中率攻下19分，加上替補的鮑威爾（Norman Powell）7投4中攻下16分，席亞康（PascalSiakam）也攻下12分的情況下，以77比68領先籃網。

暴龍挺進季後賽第二輪。 路透
暴龍挺進季後賽第二輪。 路透

下半場比賽，暴龍在鮑爾攻下13分，伊巴卡、席亞康都獲得8分的情況下持續追加領先分數，單節得分硬是比對手多20分的情況下，以116比87大幅領先，這讓籃網即便末節回神，仍無力回天，最終暴龍150比122大勝籃網。

暴龍季後賽首輪4比0橫掃籃網，晉級到次輪後，將對上第3種子波士頓塞爾蒂克，塞爾蒂克首輪同樣橫掃對手東區第6種子費城76人。

暴龍今天6人得分破十，以攻下29分的鮑威爾最高，伊巴卡有27分、15籃板的「雙十」成績，西雅坎拿下20分並送出10次助攻。

籃網今天5人得分達兩位數，其中勒佛特（CarisLeVert）攻下35分最高。

暴龍 籃網 塞爾蒂克

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