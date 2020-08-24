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NBA／唐西奇壓哨大號三分球 獨行俠扳平快艇

中央社 / 奧蘭多23日綜合外電報導
唐西奇(右)。 美聯社
唐西奇(右)。 美聯社

NBA季後賽東區賽況

NBA季後賽西區賽況

NBA的唐西奇今天繳出43分、17籃板、13助攻的「大三元」成績，並砍進壓哨的大號三分球，讓達拉斯獨行俠在延長賽以135比133擊敗洛杉磯快艇，雙方季後賽首輪以2比2打平。

美國職籃NBA季後賽首輪，獨行俠打完前3戰以1比2落後，在波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）右膝痠痛不克出賽下，第3戰扭傷左腳踝的隊上一哥唐西奇（Luka Doncic）與另一也是腳踝有傷的後衛勃克（Trey Burke）今天不得不帶傷上陣。

今天比賽首節，獨行俠以24比34落後10分，上半場唐西奇、勃克分別攻下15分，進一步縮小頹勢，把比分拉近至58比66。

第3節獨行俠在唐西奇13分帶領下，打出35比19攻勢，反以93比85領先；末節快艇反撲，在威廉斯（LouWilliams）單節攻下12分、雷納德（Kawhi Leonard）也獲9分情況下，打出36比28攻勢，讓兩隊4節打完121比121戰成平手。

延長賽時間終了前3.7秒，獨行俠132比133落後1分，他們在暫停後把球交到唐西奇手上，他接球後受限對手防守，只能在外圍遊走，在時間走完之前，在三分線外一大步砍進致勝的壓哨三分球，助獨行俠135比133，2分之差險勝快艇，在系列賽扳成2比2平手。

獨行俠這場比賽5人得分達兩位數，唐西奇今天繳出的43分、17籃板、13助攻都是全場最高，21歲的他，是史上季後賽攻下40分以上，並拿下「大三元」年紀最輕球員；勃克、哈達威（Tim Hardaway Jr.）分別攻下25分、21分。

今天快艇4人得分破十，其中以板凳出發的威廉斯攻下36分最多，雷納德則是攻下32分。

獨行俠 唐西奇 快艇

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