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NBA／布萊恩42歲冥誕 遺孀眾星發文淚喊「我們想你」

中央社 / 洛杉磯23日綜合外電報導
布萊恩(右)與妻子凡妮莎共同主席奧斯卡頒獎。 路透
布萊恩(右)與妻子凡妮莎共同主席奧斯卡頒獎。 路透

美國職籃NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）今天過42歲冥誕，遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）在社群媒體發文懷念老公和愛女，許多球星與名人也紛紛留言悼念。

布萊恩搭乘的直升機1月26日在加州南部卡拉巴薩斯（Calabasas）墜毀，他與13歲女兒吉安娜（Gianna）和另外7人全數罹難，震驚全球。

美國有線電視新聞網（CNN）和路透社等媒體報導，凡妮莎今天在社群媒體上發長文，開頭寫道：「致我的寶貝，生日快樂。我愛你、想你的程度難以言喻。我希望你和Gigi（Gianna）能在這裡一起為你慶祝。真希望我能與Gigi一起為你做你愛吃的菜或生日蛋糕。」

美國女子職籃WNBA紐約自由人隊（New YorkLiberty）新星尤尼斯古（Sabrina Ionescu）在Instagram分享布萊恩教她打籃球的影片，還說她發文時忍不住紅了眼眶。最近剛退休的「飛人」卡特（Vince Carter）也上推特懷念這位曾18度入選NBA明星賽的傳奇球星。

女網傳奇金恩夫人（Billie Jean King）推文說：「這一天對他的家人來說不好過，我們向他們寄予愛與祈禱，並從他們在一起的快樂回憶帶來慰藉。」

NBA和WNBA都上傳照片悼念布萊恩；洛杉磯湖人隊留言「我們每天都很想念你」，還在圖片中寫上「生日快樂」，回顧片段的留言也寫著「為人父、丈夫、湖人、奧斯卡獎得主、女兒奴、作家、黑曼巴、冠軍、導師、名人堂」。

布萊恩昔日隊友賈索（Pau Gasol）、湖人球星詹姆斯（LeBron James），以及洛夫（Kevin Love）、波許（Chris Bosh）、湯瑪斯（Isaiah Thomas）、巴特勒（Caron Butler）等眾多球星紛紛在社群媒體發文懷念布萊恩，族繁不及備載。

受疫情影響，布萊恩入主美國籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）的儀式將在明年舉行。

布萊恩 NBA 湖人

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