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NBA／塞爾蒂克橫掃76人 晉級NBA季後賽第二輪

中央社 / 邁阿密23日綜合外電報導
波士頓塞爾蒂克今天與費城76人展開第4戰，塞爾蒂克後衛華克（右）奪下全場最高32分，率領球隊以110比106獲勝並挺進季後賽第二輪。美聯社
波士頓塞爾蒂克今天與費城76人展開第4戰，塞爾蒂克後衛華克（右）奪下全場最高32分，率領球隊以110比106獲勝並挺進季後賽第二輪。美聯社

美國職籃NBA季後賽首輪，已取得3比0聽牌優勢的波士頓塞爾蒂克今天與費城76人展開第4戰，塞爾蒂克後衛華克奪下全場最高32分，率領球隊以110比106獲勝並挺進季後賽第二輪。

賽前處於淘汰邊緣的76人今天全力迎戰塞爾蒂克，兩隊在上半場互有領先，第2節結束時，76人以58比57微幅領先，但第3節開打不到3分鐘，塞爾蒂克就發起反攻超前比分並一路維持領先。

76人雖在第3節末段一度將比數追成77比77平手，但塞爾蒂克很快打出攻勢拉開差距，到了第4節曾超前多達17分，終場就以110比106擊敗76人。

塞爾蒂克在這個系列戰以4比0橫掃76人，成為第一支晉級季後賽第二輪的球隊。

塞爾蒂克後衛華克（Kemba Walker）今天15投8中，拿下全場最高32分堪稱贏球最大功臣，隊友塔特姆（Jayson Tatum）則繳出28分、15籃板的雙十表現，前鋒布朗（Jaylen Brown）添得16分、5籃板。

76人中鋒恩比德（Joel Embiid）貢獻全隊最高的30分並抓下10籃板，隊友霍福德（Al Horford）同樣也繳出12分、10籃板的雙十成績，但仍然無法逆轉戰局。

塞爾蒂克挺進季後賽第二輪後，他們的對手將是衛冕軍多倫多暴龍或布魯克林籃網，暴龍與籃網的系列戰目前已經打完3場，暴龍3戰全勝取得聽牌優勢。

塞爾蒂克 76人 暴龍

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