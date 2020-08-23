NBA／老八傳奇？漂亮開局卻難以為繼

NBA季後賽一開始，東西區兩個排尾魔術跟拓荒者首戰都擊敗龍頭公鹿及湖人，「老八傳奇」能否上演，成為熱議話題，但隨著賽事進到中段，各隊逐步回到比賽狀態，看起來小弟想要取代大哥的機會已越來越小。

因為疫情關係，全數賽事都在奧蘭多迪士尼舉行，魔術隊有了另類的「主場優勢」，在沒有主客場的賽制下，魔術確實佔到便宜，首輪對上東區龍頭公鹿，由佛西維奇（Nikola Vucevic）領軍，全隊多達六人得分上雙，讓魔術隊跌破眾人眼鏡，以122比110帶走比賽勝利。

魔術隊的氣勢似乎並沒有順利延續，受到驚嚇的公鹿，第二戰在字母哥安戴托昆博（Giannis Antetokounmpo）28分 20籃板雙二十的帶領下，以111比96收下比賽勝利，扳成1比1。第三戰，公鹿隊更是在第三節一度領先多達34分，硬把剩下的第四節打成垃圾時間。字母哥說，「我在比賽中只想用盡全力」，已充分表達不想讓對手有任何機會，佛西維奇說，「我們正處在被淘汰的邊緣」，正是魔術現在處境的寫照。

拓荒者隊當家球星里拉德(左)與湖人詹姆斯對抗。 歐新社

在西區的部分，老八拓荒者有著跟魔術隊相似的開局。對上龍頭湖人，拓荒者延續復賽後的良好狀態，首戰以100:93險勝，但湖人在第二戰馬上找回狀態，以球隊雙星戴維斯（Anthony Davis）和詹姆斯（LeBron James）為首扳成1:1。拓荒者隊當家球星里拉德（Damian Lillard）在本場比賽還遭遇手指脫臼，替補中鋒柯林斯（Zach Collins）確定將進行腳踝手術，賽季提前報銷，這對拓荒者來說無疑雪上加霜。

第三戰，兩隊上半場還能打得平分秋色，但到了第三節湖人火力全開，就此鎖定勝局。湖人仍以兩大球星詹姆斯和戴維斯為首，雙雙交出準大三元成績單。拓荒者的部分，受到傷勢影響的里拉德，雖攻下全隊最高的34分，但獨木難撐大局，板凳只貢獻8分，在在顯示出拓荒者前途多艱。

湖人與公鹿都是本屆總冠軍的熱門球隊，當然不想只是贏而已，更想把接下來的每一場賽事，當成總冠軍賽前的熱身，應該不願再給對手任何機會，魔術及拓荒者如果不能在第四戰打出令人驚豔的成績，要再往前走的機會就不大了。