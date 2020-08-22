NBA／「球哥」鮑爾復賽表現低迷 傳出恐被交易
根據美媒消息指出，紐奧良鵜鶘本屆休賽季可能將，在復賽階段表現低迷的「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）當作交易籌碼打包送走。
鮑爾去年離開洛城，落腳紐奧良，在停賽前逐漸打出榜眼身價，三分線也投出水準。唯復賽後，鮑爾卻又打回原形，各項數據皆下滑，整體投籃命中率更只有不及格的30%左右，因此淪為籌碼的消息甚囂塵上。
今日《ESPN》的節目中，主持人威廉斯（Jay Williams）透露，他打聽到鵜鶘有機會在休賽季利用鮑爾來換取可用的資產。
Jay Williams is hearing that Lonzo Ball may be used as a trading asset in New Orleans— NBA Central (@TheNBACentral) August 21, 2020
(🎥 Keyshawn, JWill And Zubin) pic.twitter.com/HPiUVhNLDa
儘管鮑爾賽季初的進步有目共睹，與狀元威廉森（Zion Williamson）也像當契合，但在泡泡聯盟的失常，恐讓他難逃再次轉隊的命運。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言