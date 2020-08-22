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NBA／「球哥」鮑爾復賽表現低迷 傳出恐被交易

聯合新聞網 / 綜合報導
鮑爾復賽表現欠佳，休賽季可能被交易。 美聯社
鮑爾復賽表現欠佳，休賽季可能被交易。 美聯社

根據美媒消息指出，紐奧良鵜鶘本屆休賽季可能將，在復賽階段表現低迷的「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）當作交易籌碼打包送走。

鮑爾去年離開洛城，落腳紐奧良，在停賽前逐漸打出榜眼身價，三分線也投出水準。唯復賽後，鮑爾卻又打回原形，各項數據皆下滑，整體投籃命中率更只有不及格的30%左右，因此淪為籌碼的消息甚囂塵上。

今日《ESPN》的節目中，主持人威廉斯（Jay Williams）透露，他打聽到鵜鶘有機會在休賽季利用鮑爾來換取可用的資產。

儘管鮑爾賽季初的進步有目共睹，與狀元威廉森（Zion Williamson）也像當契合，但在泡泡聯盟的失常，恐讓他難逃再次轉隊的命運。

鮑爾

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