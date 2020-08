NBA／「球哥」鮑爾復賽表現低迷 傳出恐被交易

根據美媒消息指出,紐奧良鵜鶘本屆休賽季可能將,在復賽階段表現低迷的「球哥」鮑爾(Lonzo Ball)當作交易籌碼打包送走。

鮑爾去年離開洛城,落腳紐奧良,在停賽前逐漸打出榜眼身價,三分線也投出水準。唯復賽後,鮑爾卻又打回原形,各項數據皆下滑,整體投籃命中率更只有不及格的30%左右,因此淪為籌碼的消息甚囂塵上。

今日《ESPN》的節目中,主持人威廉斯(Jay Williams)透露,他打聽到鵜鶘有機會在休賽季利用鮑爾來換取可用的資產。

Jay Williams is hearing that Lonzo Ball may be used as a trading asset in New Orleans



(🎥 Keyshawn, JWill And Zubin) pic.twitter.com/HPiUVhNLDa