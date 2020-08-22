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NBA／金塊雙星得分等同柯利一人 教頭：難有作為

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
約柯奇。 路透
約柯奇。 路透

一度被列入奪冠熱門球隊之一的丹佛金塊，近兩場比賽卻遭到猶他爵士的震撼教育，繼系列賽第二戰以19分差距輸球後，今天更慘敗給對手37分，其中球隊雙星約柯奇（Nikola Jokic）與穆雷（Jamal Murray）合計僅拿下27分，剛好等於今天歸隊的爵士柯利（Mike Conley）一人所拿下的分數，讓金塊教頭馬龍（Michael Malone）直言，這樣的表現很難贏球。

金塊本季以僅次於湖人和快艇的西區第三名成績晉級季後賽，並在首輪對決爵士，在首場比賽以10分差距在延長賽勝出後，近兩場比賽攻守表現都不如爵士，尤其爵士今天在主控柯利解除隔離歸隊後，更是整場比賽壓著金塊打，最終以37分差距大勝對手，反取得系列賽2：1領先。

金塊今天僅有三人得分來到雙位數，其中兩大得分主力約柯奇與穆雷分別僅有15分和12分進帳，反觀爵士今天先發陣容中就有三人得分在20分以上，其中以柯利27分表現最佳，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert ）也有24分14籃板表現，且在防守端成功壓制了金塊。

「戈貝爾今晚壓制了我們，當約柯奇和穆雷只拿下27分時，我們什麼也做不了。」金塊教頭馬龍在談到球隊今天表現時說：「今晚我們只有第二節的四分鐘打得像是季後賽，其他時間似乎與對手都不在同一個層級上。」

金塊 爵士 約柯奇

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