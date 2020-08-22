NBA／史上第三年輕季後賽大三元 唐西奇扭傷狀況不明

達拉斯獨行俠在今天與快艇的系列賽第三戰中，於一路落後的情況下以122：130吞下敗仗，其中球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）今天雖然拿下13分10籃板10助攻，成為NBA季後賽史上第三年輕的大三元締造者，不過他也在下半場時一度扭傷左腳踝退場，是否會影響到下場比賽仍是未知數。

唐西奇在前一場比賽帶領獨行俠擊敗快艇後，收下個人生涯首場季後賽勝利，並且以生涯季後賽前兩戰攻下70分排名史上第二名，今天他再度改寫聯盟紀錄，以21歲又175天之齡成為史上第三年輕的季後賽大三元締造者，排在前頭的分別是魔術強森（Magic Johnson）的20歲238天和詹姆斯（LeBron James）的21歲113天。

不過在今天第三節一次防守雷納德的過程中唐西奇不慎扭傷左腳踝，儘管第四節他又短暫回到球場上，但最終仍是在出賽29分鐘後提前退場，而獨行俠也以8分差距不敵快艇，系列賽以1：2落後。

對於自己的左腳踝傷勢，唐西奇表示要在明天進行完MRI檢查後才會有更近一步的訊息，「我當時很想要上場，我認為我們說不定還有機會，這讓我想跟隊友一起奮戰，雖然我能跑，但其實左腳已經無法使勁，對於球隊最好的選擇還是退場休息，讓其他人代替我打完這場比賽。」

唐西奇坦言，很慶幸這次扭傷的是左腳外，因為本季他已經兩度因為右腳踝扭傷缺陣，獨行俠總教練卡萊爾（Rick Carlisle ）說：「他的傷勢並沒有加重，只是移動時不太利索，還沒有辦法達到季後賽該有的標準。」