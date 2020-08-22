NBA／進攻手感持續低迷 喬治：我不是哈登只有得分

洛杉磯快艇在今天擊敗達拉斯獨行俠後系列賽取得2：1領先，不過陣中明星前鋒喬治（Paul George ）的低迷狀態仍未改善，他近兩場比賽合計出手33次僅命中7球，三分球更是18投僅3中，不過他在今天賽後強調，不會在乎外界對他的看法，因為「我就是那個我」。

喬治在本季轉戰洛杉磯與雷納德（Kawhi Leonard）組成雙星連線後，雖然幫助快艇打出亮眼佳績並躍居冠軍熱門，不過個人表現卻始終無法與雷納德相提並論，甚至被外界質疑不進反退，尤其季後賽前三場比賽打完，在場上的影響力不復見。

不過在今天快艇收下對獨行俠的第二勝後，喬治強調一點也不在乎外界對他的質疑，「我覺得人們總是太在乎別人的想法，我就是喬治，我不在乎別人怎麼看。你們要就喜歡我，不然就討厭我，就是那麼簡單。」

雖然在進攻端表現不如預期，但喬治今天另外有9籃板7助攻進帳，用不同的方式為球隊做出貢獻，他說：「正如我所說的，我不是哈登（James Harden）我的比賽方式不是只有投籃和得分，我能在攻守兩端都打出高效數據，這才是我引以為傲的，儘管我投不進球，我也會用其他辦法找到影響力。」

儘管喬治手感依舊低迷，但不論是他的搭擋雷納德還是快艇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）仍是選擇力挺，雷納德說：「我對他仍有信心，他的狀態遲早會恢復的，我們一直都支持著他。」