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NBA／柯利歸隊砍27分 爵士2勝1負領先金塊

中央社 / 奧蘭多21日綜合外電報導
喜獲麟兒的柯利歸隊攻下27分。 法新社
喜獲麟兒的柯利歸隊攻下27分。 法新社

為迎接兒子出生缺席爵士季後賽頭兩戰的柯利，今天歸隊就砍進全場最高27分，加上戈貝爾有24分、14籃板「雙十」成績，讓爵士124比87輕鬆擊敗金塊，在首輪反以2比1領先。

美國職籃NBA丹佛金塊與猶他爵士在季後賽首輪碰頭，爵士明星後衛柯利（Mike Conley）因為太太即將臨盆而離開NBA隔離園區，爵士在少了他的情況下，系列賽前兩戰取得1勝1負。

喜獲麟兒的柯利，17日回到隔離園區，經過4天隔離，在今天先發對上爵士，他只上場25分鐘，三分球8投7中，創下個人在季後賽的最佳紀錄，整場比賽13次出手命中9球，高效的轟下全場最高27分。

爵士明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）也繳出24分、14籃板的「雙十」數據，米契爾（Donovan Mitchell）也貢獻20分，板凳出發的尼安（Georges Niang）攻下個人季後賽新高的16分。

金塊今天整體投籃命中率37.5%，不及爵士的51.2%，三分球命中率31.6%，同樣不及爵士的48.6%。金塊全隊僅3人得分達兩位數，最高的約柯奇（Nikola Jokic）僅進帳15分，莫瑞（Jamal Murray）只獲12分，替補的菜鳥中鋒寶兒（Bol Bol）拿下11分。

上半場比賽，戈貝爾稱霸兩邊禁區，首節搶下12分、8籃板，防守上也迫使金塊發生6次失誤，且18投僅6中，命中率只有33.3%，中場時他已拿下20分、11籃板。

首節就以25比14取得兩位數領先的爵士，次節包括柯利連兩記三分球在內，拉出23比6的強力攻勢，一度以36比16領先達20分。

之後，尼安、密契爾也都連續砍進三分球，讓爵士一度以56比31，建立起上半場最大的領先優勢，但莫瑞、米爾賽普（Paul Millsap）陸續砍進三分球，讓金塊打出11比0小高潮，不過爵士上半場仍以59比42領先金塊。

下半場金塊表現不見起色，最終讓爵士輕鬆帶走勝利。

爵士 金塊

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