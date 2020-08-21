NBA／里拉德打到脫臼仍輸球 一度想把手指扳回來

在季後賽首場比賽延續火燙手感帶領波特蘭拓荒者擊敗洛杉磯湖人後，里拉德（Damian Lillard）在今天的第二戰卻於第三節時發生左手食指脫臼的狀況，並透露一度想把手指扳回來後就回到場上，不過最終仍是在雙方比分差距過大的情況下提前退場，拓荒者也以23分差距吞下敗仗。

拓荒者在今天的第二戰中陷入進攻熄火的窘境，前三節打完僅拿下58分，且在第三節最後一分多鐘，里拉德還在一次試圖抄球過程中導致左手食指脫臼，對於拓荒者來說可說是雪上加霜。

而最終里拉德也留下出賽30分鐘拿下18分的數據就退場，創下復賽以來的個人單場得分新低，談到自己的受傷狀況時，里拉德說：「我當時馬上就感覺到了，雖然我一點都不想去看傷勢狀況，但我還是看了，因為我想要把脫臼的手指扳回來。」

儘管經檢查里拉德的食指並沒有結構性損傷，他也強調將會出席第三戰，但是否會影響到個人表現，也直言沒有把握，「因為我需要經常持球，這肯定會有不舒服的地方，所以我也不知道接下來會有什麼狀況，這讓人感到沮喪。」

對於今天遭到湖人整場比賽壓制，里拉德也坦言球隊確實被狠狠教訓了一頓，「但這就是一場比賽而已，季後賽是一個系列賽，現在只是戰局扳平，我們必須要強勢歸來，繼續前進。」