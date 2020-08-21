NBA／詹姆斯扮心靈導師 AD飆31分：他總是支持我

洛杉磯湖人在季後賽首輪首戰敗給波特蘭拓荒者後球隊氣氛一度低迷，包括雙星之一的戴維斯（Anthony Davis）也坦言感到相當沮喪，不過他在今天的第二戰中拿下全隊最高的31分外帶11籃板幫助湖人扳平戰局，賽後他也將心情的快速調適歸功給季後賽奪冠經驗豐富的詹姆斯（LeBron James）。

戴維斯在季後賽首戰雖然也有28分11助攻的亮眼數據，不過對於無法幫助球隊取勝，他在今天賽後透露當時一度感到相當自責，但詹姆斯也適時扮演心靈導師的角色協助他，「當時他讓我一個人靜一靜，在我撫平情緒後他才找我談話，告訴我我會沒事的。身為一名贏過多次總冠軍的球員，他能預期我們的情緒，並且鼓勵了我，讓我調整好心情，他總是在身邊支持著我。」

在今天的比賽中戴維斯也擺脫前一戰的低迷命中率，以21投13中的表現高效率的拿下31分，他說：「我今晚就是抱持著要打得更有侵略性的心態，希望在攻守兩端藉此幫上球隊，盡可能的貢獻一切幫助球隊搶下勝利。」

生涯至今還未有過真正爭冠機會的戴維斯，對於今年湖人被看好有機會衝擊總冠軍，他說：「本賽季我們有機會做一些特別的事情，朗多（Rajon Rondo）和詹姆斯常說，這樣的機會並不常見，所以我們必須要好好利用這個機會，並努力實現這個目標。」