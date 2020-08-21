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NBA／相隔3016天 湖人季後賽再摘勝

中央社 / 台北21日電
湖人快意大勝後，拓荒者一哥里拉德傳出左食指脫臼噩耗。 路透社
湖人快意大勝後，拓荒者一哥里拉德傳出左食指脫臼噩耗。 路透社

洛杉磯湖人今天以111比88痛擊拓荒者，拿下今年NBA季後賽首勝，這也是球隊相隔3016天後，再次於季後賽中拿下勝利；而波特蘭拓荒者一哥里拉德則傳出左食指脫臼噩耗。

隊史擁有16座美國職籃（NBA）總冠軍的湖人，前6季都與季後賽無緣，球隊上一次晉級季後賽，已是2012-2013年球季，不過當年他們在季後賽首輪，以0比4被聖安東尼奧馬刺隊剃光頭，一勝未拿黯淡出局。

湖人上一次在季後賽贏球，則得回溯至2011-2012球季，他們首輪歷經7場大戰，以4比3艱辛淘汰丹佛金塊，可惜第2輪則以1比4不敵奧克拉荷馬雷霆，而湖人在2012年5月18日、系列賽第3戰拿下唯一的一勝，也是湖人最後一次在季後賽贏球。

今年湖人榮登西部聯盟頭號種子，也被視為是奪冠大熱門，沒想到首役竟爆冷不敵拓荒者，今天他們找回狀態，順利扳平戰局，也拿下久違的季後賽勝利。

至於拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard），今天在第3節爭球時左手食指戳傷，隨後他返回休息室檢查，根據美國網站The Athletic記者查蘭尼亞（Shams Charania）推特上透露，里拉德食指脫臼，所幸X光檢查後並無骨折。

拓荒者總教練史托特斯（Terry Stotts）賽後證實里拉德手指脫臼，但對於2天後登場的系列賽第3戰，里拉德能否出賽，他則不願多談，僅表示現在仍言之過早。

湖人 拓荒者 里拉德

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