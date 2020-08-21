主場優勢名存實亡 唐西奇持續上演瘋狂紀錄秀

今年季後賽的對戰組合戰況比往年更激烈，由於集中於迪士尼泡泡圈開打的關係，加上沒有主場觀眾的鼓譟喧嘩，今年種子順位的主場優勢名存實亡，形成歷史上獨特的季後賽風景。

這是低順位種子以下剋上的好機會，西區拓荒者、獨行俠，對上洛城雙雄湖人、快艇表現精湛，拓荒者靠著復賽MVP里拉德(Damian Lillard)，第四節接掌比賽的主宰力鎮壓全場，34分5助攻5籃板，打敗第一種子湖人取得1比0領先。

而獨行俠同樣打出競爭力，雖然8分差敗給快艇，加上波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)提前離場的影響，但全隊仍打出令人激賞的團結氣勢。

獨行俠大前鋒波爾辛吉斯首戰上場不滿20分鐘就吞下兩次技術犯規，遭到驅逐出場，成為輸球的一大關鍵。 美聯社

此外，金童唐西奇(Luka Doncic)在生涯首場季後賽，雖然經驗不足，失誤高達11次，但抵擋不住他想獲勝的超狂氣勢，以破歷史紀錄的初登板攻下42分7籃板9助攻，罰球15罰14中作收。

獨行俠團隊氣勢高漲 擊沉快艇防線

台北時間8月20日的第二戰，獨行俠氣勢高漲，開賽就送一波15比2的下馬威給快艇。克萊柏(Maxi Kleber)的內線攪和，波爾辛吉斯拉開空間的投射都有利於減輕唐西奇面對的壓力，且助於團隊有更大的進攻圈去布局戰術、去突破防守。

獨行俠克服了第一場球的緊張，每位成員都清楚份內的事，分工明確，團隊配合流暢，甚至適時幫助到面臨包夾的唐西奇解套。當唐西奇拉開空間進行單打之際，不論是他後撤步的大號三分球，或是突破攻擊籃框，其他球員不是等著卡位抓籃板，就是準備把握時機空手切入接獲小球得分。

讓獨行俠的戰術設計上有裡有外，快艇即便有著堅強的前場防線雷納德(Kawhi Leonard)、喬治(Paul George)，及哈瑞爾(Montrezl Harrell)，也無法限制住獨行俠的發揮。

獨行俠全隊在第二戰的投籃命中率高達50%，團隊進帳13記三分彈，團隊助攻25次，比對手多了9次之多，上演更多透過戰術配合、掩護後輕鬆得分的鏡頭。前兩節帶著五分領先的獨行俠在第三節持續加溫，單節得分37比29，成為本場分水嶺，打得快艇是略顯疲態。

快艇甚至動用到三人包夾，才讓唐西奇(中)沒有更「誇張」下去，不過獨行俠隊友第二戰都能把握住唐西奇製造出來的進攻機會，讓快艇的防守失效。 美聯社

喬治(Paul George)本場狀態不佳，全場17投4中，三分球10投2中，甚至在第三節出現了三分出手麵包球的尷尬畫面，終場只拿下14分10籃板。

大幅改善失誤與加強防守 獨行俠不讓快艇趁勝追擊

輸掉系列賽第一場的重要因素便在於獨行俠的團隊失誤太多，在唐西奇一個人就貢獻11次的情況下，全隊共計21次失誤，比對手足足多了十次，加上6個進攻籃板的差距，給予快艇許多轉換攻擊的機會，團隊出手快艇就多了14次，在命中率相去不遠的情況下，失誤次數差異來回造成的比分差藉而種下敗因。

這場球則是團隊進攻順暢外，更具侵略性的防守成為獨行俠致勝要訣。獨行俠在保護籃板的卡位更確實，不讓快艇在此討到便宜外，自身的失誤大幅下降到僅有9次，勝過對手的15次。同時強調外圍防守的壓迫積極度，封鎖快艇的投籃，看的見成效，讓他們全場三分球命中率29.4%，投籃命中率44%，都不及獨行俠的發揮。

獨行俠中鋒克萊柏(左)這場球苦工做得不錯，有10籃板1火鍋的表現，在內線攪和成功，讓隊友在三分線有較好的出手機會。 美聯社

唐西奇續寫歷史新猷 隊友相挺共同取勝

唐西奇本場球受限於犯規麻煩，僅上陣28分鐘，高效率進帳28分7助攻8籃板。前兩戰合計70分，寫下高懸七十年的歷史新頁。這也說明了，獨行俠其餘球員的狀態火熱，贏球是靠大家拚出來的。教練團往後更能放心地去調節唐西奇的休息時間，控制體能流失。

哈達威(Tim Hardaway Jr.)、小柯瑞(Seth Curry)分別有17分、15分進帳，波爾辛吉斯23分7籃板也一發首戰打不到20分鐘的怨氣，而波爾辛吉斯後續的健康狀況相當程度將獨行俠季後賽能走多遠。

唐西奇前兩戰看下來，基本上無人能阻擋他，就算透過包夾、壓迫去限制他的得分或阻斷傳球路線，但是他就是能從人縫中找出給小球的空檔，或者眼角餘光瞄到弱邊隊友的空檔機會。唐西奇的調適速度很快，臨場判斷果決，讓他在瞬息萬變的季後賽戰場上一樣呼風喚雨，從不同面向幫助到球隊。關鍵時刻經驗的累積，將使唐西奇在未來愈發茁壯。

基本上沒有主客場優勢之分的系列賽，每一場都是全新挑戰，也正是以小博大的最佳時機。低順位的拓荒者、爵士、魔術、獨行俠系列賽前一、兩場都證明了例行賽成績只是參考，季後賽是完全不同等級的戰場，特別在泡泡圈裡的賽況難以捉摸，究竟今年會不會有老八傳奇，或是以下剋上的精采戲碼，就讓我們持續關注。

☆ 與林文一起暢談籃球

☆ 閱讀更多林文的NBA專欄