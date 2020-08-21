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季後賽打得像紙糊 76人怎會這麼不堪一擊？

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
76人G2首節尚能取得6分領先，但從第二節開始就兵敗如山倒，被塞爾蒂克予取予求，最後狂輸27分之多，苦吞2連敗。 美聯社
76人G2首節尚能取得6分領先，但從第二節開始就兵敗如山倒，被塞爾蒂克予取予求，最後狂輸27分之多，苦吞2連敗。 美聯社

費城76人讓所有對76人懷有期待和幻想的人失望透頂。76人在季後賽首輪G2以101：128不敵塞爾蒂克，系列賽0：2落後，76人一場比一場打得更爛，主力中鋒安比德打出統治級數據場均30分+13籃板，投籃命中率5成2，每場創造12.5次罰球，但76人面對塞爾蒂克包夾、壓迫防守最終還是不堪一擊。

G1輸球後安比德決心要為球隊做更多，帶領球隊反撲贏球，他的努力、表現和數據都完美達標。可惜安比德還不夠洗練、聰明，關鍵球打不好，節奏、帶隊能力同樣掌握不好，遭塞爾蒂克包夾防守一一破解。

76人中鋒安比德上場34分鐘攻下34分10籃板，連罰球都做到13罰12中了，這樣的努力還是無法阻止球隊的慘敗，想必充滿了「孤臣無力可回天」之感。 美聯社
76人中鋒安比德上場34分鐘攻下34分10籃板，連罰球都做到13罰12中了，這樣的努力還是無法阻止球隊的慘敗，想必充滿了「孤臣無力可回天」之感。 美聯社

76人今年季後賽表現不堪一擊，儘管跟西蒙斯傷停有關，但更深入問題得從管理階層、教練看起。其實76人在例行賽表現就開高走低，NBA復賽前戰績一路滑落到東區第六。這對上季在東區準決賽跟暴龍殺到「搶七」才因為球運太差，被暴龍前鋒雷納德幸運球絕殺的76人來說難以接受。

陣容上諸多不合理 例行賽已經出現

1、內線太擠，優勢、效率打不出來

76人擁有聯盟一數二長人安比德，他跟控球前鋒西蒙斯搭檔三年，一年比一年成長。今年在內線添加中前鋒霍福特，整季打下來76人內線陣容和空間太過擁擠，霍福特也失去作用、角色邊緣化，安比德球權、落位減少，西蒙斯因為掌控球權和戰術發起點，影響不大。

76人替補前鋒霍福特(右)過去兩季在塞爾蒂克時還算是陣中大將，誰知在76人這兩場季後賽對面老東家卻像是不知如何打球，可見76人在例行賽時就沒有能讓他有效融入球隊。 美聯社
76人替補前鋒霍福特(右)過去兩季在塞爾蒂克時還算是陣中大將，誰知在76人這兩場季後賽對面老東家卻像是不知如何打球，可見76人在例行賽時就沒有能讓他有效融入球隊。 美聯社

2、角色球員定位不明

除了核心4-5名主力，76人重要角色球員包括史考特、柯爾克瑪茲、賽布爾、內托、巴克斯定位和上場時間都不固定。例行賽表現水準，也在主要輪換陣容前鋒史考特、柯爾克瑪茲和後衛內托、巴克斯，季後賽不是打打停停，就是上來沾醬油，很難融入比賽，發揮角色球員作用。

以系列賽對塞爾蒂克為例，G1史考特、柯爾克瑪茲、內托都進不了輪換，巴克斯成為全隊第二得分手，但G2巴克斯幾乎上不去，反而內托變第一替補，史考特和柯爾克瑪茲一樣上不了場。

3、教練太保守

76人教練布朗過度依靠核心5-6名主力，角色球員幾乎被他放到廢掉。G1七人輪換+兩個沾醬油，G2戰局更緊，布朗還是七人輪換，角色球員、板凳球員、奇兵牌完全打不出效率，幫助不了戰局，無力改變比賽節奏，教練執教能力是最大障礙。

布朗已經把安比德、霍福特拆開來用，不讓兩名長人同時上場，但效果還是不好，霍福特幾乎沒有打出價值和球技。布朗也把NBA二年級米爾頓調上先發主控，但還是沒能有效組織和創造更大空間，並且幫助安比德掌握球權和落位。

76人總教練布朗平常太依賴主力球員，現在控衛西蒙斯無法上場，76人團隊攻防就亂得不像話，是一支禁不起考驗的球隊。 美聯社
76人總教練布朗平常太依賴主力球員，現在控衛西蒙斯無法上場，76人團隊攻防就亂得不像話，是一支禁不起考驗的球隊。 美聯社

4、外線只剩手氣

76人全隊只剩下兩支尚稱穩定外線，就是後衛理查森和米爾頓，先發小前鋒哈里斯系列賽場均14分，投籃命中率僅3成3，三分球5投0中。先發得分後衛賽布爾兩戰一共只出手5次，每場出賽30分鐘，外線火力不足，進攻終結點和選項太少。

5、安比德EQ不夠

安比德在禁區牽制力十足，塞爾蒂克系列賽兩戰針對安比德持球包夾、防守都能在關鍵時刻奏效，讓安比德心亂節奏跟著亂，情緒大變，只要安比德打不出節奏和牽制力，76人團隊和半場攻防都跟著瓦解。

情緒管控和有效解讀比賽，安比德要學習的東西還有很多，安比德不能成長為一個真正會帶隊，懂情緒管控和自我約束球星，76人就很難有突破的一天。

76人例行賽戰力、戰績就在退化，季後賽面對塞爾蒂克包夾、針對性防守更是不堪一擊，布朗用人輪換，挖掘角色球員，奇兵戰略戰術，完全沒能改變戰局發揮作用。

塞爾蒂克補防快速，包夾兇猛，要不是安比德(中)有絕佳身手，只怕76人會輸得更難看，但安比德解讀比賽、帶領團隊的能力還是明顯不足。 美聯社
塞爾蒂克補防快速，包夾兇猛，要不是安比德(中)有絕佳身手，只怕76人會輸得更難看，但安比德解讀比賽、帶領團隊的能力還是明顯不足。 美聯社

這個系列賽76人看樣子連想要拿一勝都很困難，布朗教練在費城日子即將告終，安比德和西蒙斯要不要拆夥，霍福特如何送走，哈里斯在球員交易市場上賣相肯定也不會太好。

費城天才縱橫，但戰力宛如廢城，76人管理階層這個夏天會很漫長，從教練和核心球員、角色球員都要重新盤整面臨重組。

76人 Joel Embiid Ben Simmons Al Horford

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