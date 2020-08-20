NBA／76人慘敗27分 巴克利直言讓球隊蒙羞

費城76人今天在與波士頓塞爾蒂克的季後賽第二戰中，以27分差距吞下敗仗，陷入系列賽0：2落後劣勢，對於76人在這兩場比賽都未展現出該有的對抗性，曾效力76人八個賽季的傳奇球星巴克利（Charles Barkley）就直言，這樣的糟糕表現已經讓球隊蒙羞。

76人在季後賽開打前夕遭遇了球隊後衛西蒙斯（Ben Simmons）因傷賽季提前報銷的狀況，儘管他們隨即針對陣容進行調整，但仍在系列賽前兩戰都吞下敗仗，今天更在前三節打完勝負幾乎已提前底定。

生涯前八個賽季都在費城度過的巴克利，談到小老弟的表現時也難掩失望，他說：「今晚真的很荒謬，他們完全沒有拿出任何競爭力，你可以輸掉一場比賽，但不能像今晚所做的那樣，這對於76人團隊來說是相當可恥的。」

76人今天以安比德（Joel Embiid）拿下34分10籃板表現最佳，不過在防守端卻完全無法壓制住塞爾蒂克，被對手猛轟了19顆三分球，團隊命中率更超過5成，76人主帥布朗說：「當對方的射手進入瘋狂狀態時，狀況總是讓人洩氣，但我也不會因此責怪球隊不夠努力，我認為我們仍有足夠的天賦來回應他們。」

塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）今天投進八顆三分球拿下全隊最高的33分，對於讓對手整場比賽予取予求，安比德說：「我們必須打出侵略性，泰托姆不斷在撕裂防線，我們必須要做出調整，對手迫使我不斷留在禁區，我們得到最大的教訓就是不該照著他們節奏打球。」